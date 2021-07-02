Парламентарии продолжили работу в комитетах (02.07.2021)

В пятницу, 2 июля, продолжилась законотворческая работа в Комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Сегодня состоялось заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне, на котором парламентарии проанализировали законопроект «О внесении изменений в статью 7 Закона Донецкой Народной Республики «О гражданской обороне» и в Закон Донецкой Народной Республики «О Государственной оперативно-спасательной службе», а также обсудили замечания и предложения к нему.

Целью предлагаемого проекта является обеспечение единства правовых конструкций, применяемых в законодательных актах Донецкой Народной Республики, совершенствование правового регулирования отношений в сфере социального обеспечения ветеранов Государственной оперативно-спасательной службы.

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике. Парламентарии рассмотрели законопроект «О внесении изменения в статью 20 Закона Донецкой Народной Республики «Об отпусках»

Проект закона направлен на установление и повышение социальной защиты жителей Донецкой Народной Республики, а именно на законодательное закрепление одной из гарантий – отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет для опекунов.

Таким образом, проект закона предотвращает нарушение трудовых прав опекунов путём устранения правовых недостатков при определении преимущественного права на отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет.

Кроме того, сегодня состоялось заседание Комитета Народного совета по конституционному законодательству и государственному строительству. В повестке дня рассмотрение проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О нормативных правовых актах».

Законопроект предлагает изменения в понятийном аппарате, уточнение форм и видов нормативных правовых актов, обеспечение правотворческими органами публичного доступа к проекту НПА с целью реализации требований Закона, регулирующего проведение независимой правовой и антикоррупционной экспертиз;

Также проект закона:

– конкретизирует положения, регулирующие проведение правовых экспертиз проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов, подлежащих государственной регистрации;

– уточняет порядок официального опубликования нормативных правовых актов, а также положений Закона, предусматривающих внесение изменений в нормативные правовые акты;

– конкретизирует положения относительно создания, ведения, развития и функционирования государственной информационной системы нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики.

На заседании Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре парламентарии рассмотрели заключение Министерства юстиции Донецкой Народной Республики на проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О государственной гражданской службе».

Учитывая интеграцию Донецкой Народной Республики в образовательное пространство Российской Федерации, проект закона исключает возможность подготовки государственных гражданских служащих путём заключения договора о целевом приёме на обучение.

Также проектом закона определена реализация контрольных цифр приёма на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих. При этом он предлагает приостановить пункты 1, 2 части 4 статьи 70 Закона «О государственной гражданской службе», а также установить временное регулирование возможности реализации мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих посредством государственного заказа.

В ходе заседания Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений парламентарии обсудили проект закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». Законопроект определяет порядок безвозмездной передачи в собственность или безвозмездное пользование религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности.

Также 2 июля в рамках заседания Комитета Народного Совета по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму парламентарии обсудили концепцию проекта закона «Об основах туристской деятельности».

Проект закона разработан в целях совершенствования законодательства в сфере туристской деятельности и является базовым нормативным актом для всей отрасли туризма, устанавливая правовые основы осуществления туристской деятельности. Целью является правовое регулирование отношений в сфере туризма, развитие рынка туристских услуг, а также защита прав и законных интересов туристов и субъектов туристской деятельности.

Кроме того, состоялось заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи, на котором парламентарии в качестве комитета-соисполнителя в части вопросов в сфере транспорта обсудили проект закона «Кодекс Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях».