Парламентарии продолжили работу в комитетах (02.09.2021)

В четверг, 2 сентября, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике. Парламентарии рассмотрели обращения, поступившие в адрес Комитета, провели их правовой анализ. По результатам заседания было принято решение подготовить и направить заявителям квалифицированные обоснованные письменные ответы со ссылками на законодательство Донецкой Народной Республики.

На совместном заседании Комитета Народного Совета по промышленности и торговле, представителей Правительства и Государственного комитета горного и технического надзора при участии представителя Администрации Главы ДНР в Народном Совете был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности».

Главной целью проекта закона является сохранение бесперебойного функционирования организаций государственной формы собственности, осуществляющих деятельность в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, и газоснабжения, при лицензировании хозяйственной деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности путём наделения Правительства Донецкой Народной Республики полномочиями на установление особенностей лицензирования такой деятельности.

На заседании Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства парламентарии продолжили работу над положениями законопроекта «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О противодействии распространению болезней, обусловленных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и правовой и социальной защите людей, живущих с ВИЧ».

В частности, были рассмотрены предложения заинтересованных органов по усовершенствованию действующего законодательства в сфере профилактики, лечения, ухода и поддержки людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека. Комитетом было принято решение продолжить работу над законопроектом.