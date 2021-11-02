Парламентарии продолжили работу в комитетах (02.11.2021) (обновлено)

Во вторник, 2 ноября, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Члены Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам обсудили концепцию проекта закона «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд».

Данный проект закона разработан в целях установления общих правовых и экономических принципов формирования и исполнения на контрактной основе заказов на закупку и поставку сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд предприятиями, организациями и учреждениями, расположенными на территории Донецкой Народной Республики, независимо от форм собственности.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне. Парламентарии обсудили план законотворческой деятельности на ноябрь.

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике. Депутаты рассмотрели законопроект «Жилищный кодекс Донецкой Народной Республики». Проект закона разрабатывается в рамках совершенствования правовой базы, необходимой для осуществления гражданами своих жилищных прав, закреплённых Конституцией Донецкой Народной Республики. Также его принятие поможет унифицировать и усовершенствовать систему жилищного законодательства и создаст единство правового регулирования жилищных отношений.

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле. Депутаты обсудили проекты законов «О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности», «О внесении изменения в статью 10 Закона Донецкой Народной Республики «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности».

По результатам заседания было принято решение продолжить работу над указанными законопроектами с учётом замечаний и предложений заинтересованных органов.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму. Депутаты продолжили работу над законопроектом «О внесении изменения в статью 31 Закона Донецкой Народной Республики «О физической культуре и спорте». Проект закона направлен на уточнение полномочий федераций по виду (видам) спорта, включённых в реестр аккредитованных федераций по виду (видам) спорта.

На заседании Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре парламентарии обсудили промежуточные итоги законотворческой работы в период осенней сессии 2021 года и планы на предстоящую весеннюю сессию.

В целях формирования проекта повестки дня весенней сессии 2022 года Комитетом в настоящее время формируется перечень законопроектов, планируемых к рассмотрению Народным Советом.

Члены Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству обсудили положения проекта закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики», направленного на совершенствование действующего законодательства. Законопроектом предусматривается устранение ряда правовых несоответствий положений УПК ДНР нормам Уголовно-исполнительного кодекса ДНР, который вступает в силу 1 января 2022 года.

Комитет Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства продолжил работу над проектом закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об обороте лекарственных средств». Законопроектом предусматривается внесение ряда изменений, обеспечивающих признание регистрационных удостоверений на лекарственные средства, произведённые на территории Луганской Народной Республики, что в свою очередь позволит ввозить в Донецкую Народную Республику лекарственные препараты, произведённые в ЛНР. На заседании обсуждались предложения и замечания Верховного Суда ДНР к проекту закона, работа над ним будет продолжена.

Комитет Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству рассмотрел обращение жительницы Республики о разъяснении норм действующего законодательства и оказании содействия в восстановлении нарушенных прав при принятии наследства.

В установленные законом сроки Комитетом будет принято решение по вопросам, изложенным в обращении, и подготовлен аргументированный ответ.