Парламентарии продолжили работу в комитетах (02.12.2021)

В четверг, 2 декабря, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

На заседании Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству парламентарии подвели итоги законотворческой деятельности Комитета и работы с обращениями граждан за ноябрь 2021 года.

Кроме того, обсуждались актуальные вопросы доработки законопроектов, находящихся в работе Комитета, а также планы на декабрь и предстоящую весеннюю сессию Народного Совета.

Комитет Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства продолжил работу над проектом закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об обороте лекарственных средств».

Законопроектом предлагается на законодательном уровне закрепить норму, в соответствии с которой будет разрешён ввоз в Донецкую Народную Республику лекарственных препаратов, зарегистрированных в Луганской Народной Республике, а также розничная торговля такими препаратами. На заседании парламентарии рассмотрели замечания и предложения к законопроекту, поступившие от заинтересованных органов.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле. Депутаты обсудили проекты законов «О лицензировании отдельных видов деятельности» и «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности».

Законопроект «О лицензировании отдельных видов деятельности» направлен на совершенствование и упорядочивание системы лицензирования на территории Донецкой Народной Республики, исключение возможности применения множества правовых норм, регламентирующих процедуры лицензирования, а также на гармонизацию законодательства ДНР с законодательством Российской Федерации в данной сфере.

Принятие законопроекта «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности» позволит наделить Правительство Донецкой Народной Республики полномочиями по установлению особенностей лицензирования отдельных видов хозяйственной деятельности для организаций государственной формы собственности, осуществляющих деятельность в сфере электроэнергетики, теплоснабжения и газоснабжения.