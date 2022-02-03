Парламентарии продолжили работу в комитетах (03.02.2022)

В четверг, 3 февраля, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства, на котором обсуждался проект закона «О внесении изменений в статью 38 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании».

Данный проект закона разработан в целях унификации законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации. В ходе заседания парламентарии рассмотрели и утвердили заключение комитета-соисполнителя на проект закона.

На заседании Комитета Народного Совета по промышленности и торговле парламентарии обсудили проект закона «О защите конкуренции».

Законопроект устанавливает организационные и правовые основы защиты конкуренции, в том числе относительно предупреждения и пресечения монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции в Донецкой Народной Республике.

На основании изучения норм проекта закона, предусматривающих административную ответственность в сфере защиты конкуренции, продолжена работа с учётом необходимости синхронизации указанных положений с нормами проекта кодекса об административных правонарушениях Донецкой Народной Республики, предусматривающими аналогичную административную ответственность.