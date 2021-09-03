Парламентарии продолжили работу в комитетах (03.09.2021)

В пятницу, 3 сентября, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне. Парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О службе в органах внутренних дел Донецкой Народной Республики». Целью проекта является обеспечение согласованности положений действующих нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики в сфере деятельности органов внутренних дел и гармонизация законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации с учётом настоящих условий прохождения службы сотрудниками органов внутренних дел Донецкой Народной Республики.

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором парламентарии рассмотрели концепцию проекта закона «О виноградарстве и виноделии в Донецкой Народной Республике». Целью проекта закона является установление правовых, организационных, технологических и экономических основ в сфере производства, оборота и потребления продукции виноградарства и винодельческой продукции, определение форм, условий и порядка осуществления государственной поддержки в данной сфере, установление полномочий, в том числе контрольных, органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также правового положения лиц, осуществляющих деятельность в сфере виноградарства и виноделия.

Комитет Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму рассмотрел новую редакцию проекта закона «О физической культуре и спорте». Проект закона устанавливает правовые, организационные, экономические и социальные основы деятельности в сфере физической культуры и спорта в Донецкой Народной Республике, определяет основные принципы законодательства в указанной сфере и является в ней базовым нормативным актом.

На заседании Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике парламентарии рассмотрели законопроект «Об объектах незавершённого строительства». Цель проекта закона – на законодательном уровне урегулировать правоотношения, связанные с объектами незавершённого строительства в Донецкой Народной Республике, строительство которых начато до 14 мая 2014 года на специально отведённых земельных участках в соответствии с разрешениями на строительство и в отношении которых на сегодняшний день не проведена (не завершена) процедура приёма объекта незавершённого строительства в эксплуатацию в установленном законодательством порядке.

Также парламентариями были рассмотрены обращения, поступившие от граждан. По результатам их рассмотрения Комитетом подготовлены и направлены ответы.

Комитет Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рассмотрел проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях». Проект закона устанавливает разграничение определений «участники религиозного объединения» и «члены органов управления религиозного объединения». Законопроект направлен на гармонизацию законодательства ДНР с законодательством Российской Федерации в сфере свободы вероисповедания и религиозных объединений.