Парламентарии продолжили работу в комитетах (03.11.2021)

В среду, 3 ноября, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

В ходе очередного заседания Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам парламентарии продолжили сравнительно-правовой анализ Закона Донецкой Народной Республики «Об охране окружающей среды» и Федерального Закона Российской Федерации «Об охране окружающей среды» в целях их синхронизации.

Данные законы определяют правовые основы государственной политики в сфере охраны окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное решение социально-экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Комитет Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рассмотрел проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях», который предполагает внесение изменений относительно постановки на учёт и контроля осуществления деятельности религиозными группами.

Законопроект направлен на гармонизацию законодательства ДНР с законодательством Российской Федерации в части регулирования правоотношений в сфере свободы вероисповедания и религиозных объединений.

Комитет Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам рассмотрел письма, поступившие от Министерства агропромышленной политики и продовольствия и Государственного комитета по земельным ресурсам, касающиеся формирования повестки весенней сессии 2022 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва, и утвердил проекты ответов по существу.

На заседании Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству парламентарии провели анализ проектов законов, находящихся в работе, и определили перечень приоритетных проектов, которые будут предложены для рассмотрения Народным Советом ДНР на весенней сессии 2022 года.

Члены Комитета Народного Совета по транспорту и связи обсудили концепцию проекта закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Донецкой Народной Республике».

Целью данного проекта закона является урегулирование правоотношений, связанных с организацией регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, в том числе отношений, связанных с установлением, изменением, отменой маршрутов регулярных перевозок, допуском юридических лиц и физических лиц – предпринимателей к осуществлению регулярных перевозок, использованием для осуществления регулярных перевозок объектов транспортной инфраструктуры, а также с организацией контроля осуществления регулярных перевозок.

Комитет Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям продолжил анализ предложений и замечаний к проекту закона «О коммерческой тайне», поступающих от заинтересованных органов.

Принятие законопроекта позволит урегулировать отношения, связанные с установлением, изменением и прекращением режима коммерческой тайны, а также будет способствовать созданию правовых условий для эффективного функционирования в Донецкой Народной Республике рынка товаров, работ и услуг.

На очередном заседании Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству депутаты продолжили работу с обращениями физических и юридических лиц, а также органов государственной власти по вопросам совершенствования действующего законодательства ДНР. Так, парламентарии рассмотрели предложение Министерства юстиции о разработке проекта закона, предусматривающего внесение изменений в Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики.