Парламентарии продолжили работу в комитетах (03.12.2021)

Комитеты и комиссии

В пятницу, 3 декабря, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой народной Республики.

На заседании Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений парламентарии обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».

Проект закона предполагает внесение изменений относительно постановки на учёт и контроля за осуществлением деятельности религиозных групп.

Проект закона направлен на гармонизацию законодательства ДНР с законодательством Российской Федерации в сфере свободы вероисповедания и религиозных объединений.

На заседании Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству парламентарии рассмотрели поступившие в адрес Комитета обращения и утвердили проекты ответов по существу.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором парламентарии рассмотрели замечания и предложения к проекту закона «О мелиорации земель». Цель законопроекта –  реализация государственной аграрной политики, в том числе политики обеспечения экологического равновесия, охраны сельскохозяйственных земель, повышения их плодородия, предотвращения выбытия сельскохозяйственных угодий из оборота, сохранения и воспроизводства используемых для нужд сельскохозяйственного производства природных ресурсов.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне. Парламентарии проанализировали проект закона «О внесении изменений в статью 68 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании».

Цель законопроекта – формирование единого подхода в вопросе преимущественного зачисления в ведомственные образовательные организации высшего образования детей военнослужащих и детей сотрудников органов внутренних дел Донецкой Народной Республики.

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму. Комитетом проводится работа с учётом избранного Донецкой Народной Республикой курса внешней политики, направленная на гармонизацию законодательства ДНР с законодательством Российской Федерации и устранение пробелов и коллизий в нормативной правовой базе Донецкой Народной Республики в сфере физической культуры и спорта.

Комитет Народного Совета по образованию, науке и культуре рассмотрел положения проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», разработанного в целях выявления неизвестных воинских захоронений и непогребённых останков, установления имён погибших и пропавших без вести при защите Отечества и увековечения их памяти.

Законопроектом предусматривается наделение Главы Донецкой Народной Республики полномочиями по определению порядка организации и проведения поисковых работ. Также вносятся поправки, в соответствии с которыми руководство работой по увековечению памяти погибших при защите Отечества и её координация возлагаются на уполномоченный государственный орган, порядок работы которого определяется Главой ДНР.

На заседании утверждено заключение Комитета на проект закона.

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