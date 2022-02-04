Парламентарии продолжили работу в комитетах (04.02.2022)

В пятницу, 4 февраля, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

На очередном заседании Комитета Народного Совета по безопасности и обороне парламентарии провели анализ концепции проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О пожарной безопасности».

Целью проекта закона является совершенствование правового регулирования в части приёма на службу в государственную пожарную охрану и прохождения такой службы, а также в части определения органа, ответственного за организацию тушения пожаров на территориях государственного лесного фонда.

На заседании Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам депутаты рассмотрели заключения, поступившие на проект закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов».

Законопроект является основополагающим законодательным актом в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Его принятие будет способствовать как разработке подзаконных нормативных актов, так и регулированию таких видов деятельности, как сохранение и использование охотничьих ресурсов и среды их обитания; создание охотничьей инфраструктуры, оказание услуг в данной сфере; закупка, производство и продажа продукции охоты.

На заседании Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам парламентарии рассмотрели заключения на проект закона «О мелиорации земель».

Целью проекта закона является реализация государственной аграрной политики в части обеспечения экологического равновесия, охраны сельскохозяйственных земель, повышения их плодородия, предотвращения выбытия сельскохозяйственных угодий из оборота, сохранения и воспроизводства используемых для нужд сельскохозяйственного производства природных ресурсов.

Кроме того, парламентарии рассмотрели заключения на проект закона «О виноградарстве и виноделии».

Данный проект закона устанавливает правовые, организационные, технологические и экономические основы в сфере производства, оборота и потребления продукции виноградарства и винодельческой продукции, определяет формы, условия и порядок осуществления государственной поддержки в данной сфере, устанавливает полномочия, в том числе контрольные, органов государственной власти и местного самоуправления, а также правовое положение лиц, осуществляющих деятельность в сфере виноградарства и виноделия.

Комитет Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству рассмотрел поступившие в его адрес обращения и утвердил проекты ответов по существу.

На заседании Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике парламентарии обсудили проект закона «О погребении и похоронном деле».

Данный проект закона регулирует отношения, связанные с погребением умерших, и устанавливает гарантии погребения умершего с учётом волеизъявления, выраженного лицом при жизни, и пожеланий родственников, гарантии предоставления материальной и иной помощи для погребения умершего; санитарные и экологические требования к выбору и содержанию мест погребения и основы организации похоронного дела в Донецкой Народной Республике как самостоятельного вида деятельности.

На заседании Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях», который направлен на совершенствование законодательства Донецкой Народной Республики в сфере свободы совести, свободы вероисповедания и религиозных объединений, а также на гармонизацию законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации.

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму, на котором депутаты обсудили проект закона «О физической культуре и спорте» (новую редакцию Закона «О физической культуре и спорте»).

Проект закона устанавливает правовые, организационные, экономические и социальные основы деятельности в сфере физической культуры и спорта в Донецкой Народной Республике, определяет основные принципы законодательства в указанной сфере и является в ней базовым нормативным актом.

Члены Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям обсудили концепцию проекта закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

Актуальность такого законопроекта обусловлена необходимостью обеспечения открытости деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. Кроме того, его разработка и принятие будут способствовать более активному использованию информационных технологий, а также объективному информированию жителей ДНР о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. Работа над концепцией проекта закона продолжается.

На заседании Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре парламентарии продолжили доработку законопроекта «О внесении изменений в статьи 5 и 81 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании».

Предлагаемые ко внесению изменения направлены на установление права лиц, имеющих высшее образование, на получение второго или последующего высшего образования в сфере физической культуры и спорта за счёт бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики.