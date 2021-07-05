Парламентарии продолжили работу в комитетах (05.07.2021)

В понедельник, 5 июля, продолжилась законопроектная работа Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам, на котором обсуждался проект закона «Об отходах производства и потребления».

Законопроект определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия таких отходов на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья.

Комитет принял решение продолжить дальнейшую работу над законопроектом совместно с представителями Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе ДНР, Правительства и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.