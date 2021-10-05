Парламентарии продолжили работу в комитетах (05.10.2021) (обновлено)

Во вторник, 5 октября, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне. Депутаты продолжили работу над проектом закона «О ветеранах». В ходе заседания обсуждался вопрос предоставления социальных гарантий определённым проектом категориям граждан. Основной целью проекта закона является формирование нормативного правового акта Донецкой Народной Республики, определяющего статус ветеранов различных категорий, а также регулирующего их социальное обеспечение и социальную защиту.

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле. Была продолжена работа над проектом закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности». Проект закона направлен на определение особенностей лицензирования деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности для предприятий государственной формы собственности в сфере электроэнергетики, теплоснабжения и газоснабжения. Принятие законопроекта позволит упростить процедуру лицензирования таких организаций и обеспечит их устойчивое функционирование.

Комитет Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям продолжил работу над проектом закона «О внесении изменения в статью 1 Закона Донецкой Народной Республики «О рекламе». Данный законопроект разработан в целях обеспечения единообразного подхода к разрешению вопросов, возникающих при разграничении понятий «рекламные конструкции» и «конструкции, носящие справочно-информационный характер». Так, предлагается включить в перечень информации, на которую не распространяется действие Закона «О рекламе», афиши учреждений культуры. На заседании Комитетом были рассмотрены замечания и предложения к проекту закона.

Члены Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству рассмотрели обращения юридических лиц и местных администраций о разъяснении норм действующего законодательства в сфере государственной регистрации юридических лиц и физических лиц –предпринимателей, а также вопросов, связанных с совершением сделок по отчуждению недвижимого имущества.

Указанные обращения приняты Комитетом в работу, аргументированные ответы будут предоставлены заявителям в установленные законодательством сроки.

Комитет Народного Совета по образованию, науке и культуре продолжил работу над концепцией проекта закона «О народных художественных промыслах», направленного на урегулирование правоотношений в сфере народных художественных промыслов.

Так, парламентарии рассмотрели предложения по установлению правовых основ в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны мест традиционного бытования народных художественных промыслов как объектов культурного наследия. Работа будет продолжена на следующих заседаниях Комитета.

Комитет Народного Совета по уголовному и административному законодательству продолжил работу над рядом проектов законов, направленных на усовершенствование действующего законодательства.

В частности, на заседании обсуждались положения законопроекта «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики», которым предлагается закрепить возможность использования систем видеоконференцсвязи в уголовном судопроизводстве.

Кроме того, были рассмотрены предложения и замечания к проекту закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики», направленному на создание эффективного правового механизма противодействия рецидивной преступности. Также продолжилась работа над положениями законопроекта «Об административном надзоре за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы».

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства, на котором продолжилась работа над законопроектом «О внесении изменений в статью 28 Закона Донецкой Народной Республики «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения». Законопроект направлен на совершенствование законодательства в сфере обеспечения санитарного и эпидемического благополучия. Его положениями уточняется, что родители или законные опекуны несовершеннолетних в возрасте до пятнадцати лет или больных наркоманией несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет несут ответственность за отказ от применения профилактических прививок в соответствии с календарём обязательных профилактических прививок. На заседании обсуждались заключения заинтересованных органов на проект закона, работа над ним будет продолжена.