Парламентарии продолжили работу в комитетах (06.07.2021)

Во вторник, 6 июля, продолжилась законопроектная работа Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Так, состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике. Парламентарии обсудили проект закона «О внесении изменения в Закон Донецкой Народной Республики «О социальной защите инвалидов». Целью предлагаемого законопроекта является установление дополнительных гарантий обеспечения прав инвалидов, детей-инвалидов и сопровождающих их лиц в виде права на внеочередной пропуск через государственную границу Донецкой Народной Республики.

Комитет Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству как комитет-соисполнитель рассмотрел положения проекта закона «О сельскохозяйственной кооперации», который определяет правовые и экономические основы создания и деятельности сельскохозяйственных кооперативов и их союзов, составляющих систему сельскохозяйственной кооперации Донецкой Народной Республики.

Законопроектом физическим и юридическим лицам гарантируется право на создание и государственную поддержку сельскохозяйственных кооперативов и их союзов. Принятие такого проекта закона послужит основанием для объединения сельскохозяйственных производителей в целях увеличения доходности хозяйств, гарантом доступа к инфраструктуре и эффективного вывода продукции на рынок и к конечному потребителю.

Члены Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям обсудили замечания и предложения к проекту закона «О внесении изменения в статью 1 Закона Донецкой Народной Республики «О рекламе», разработанному в целях обеспечения единообразного подхода к разрешению вопросов, возникающих при разграничении понятий «рекламные конструкции» и «конструкции, носящие справочно-информационный характер».

Кроме того, парламентарии рассмотрели заключения заинтересованных органов на законопроект «О внесении изменений в статью 4 Закона Донецкой Народной Республики «О средствах массовой информации» и статью 18 Закона Донецкой Народной Республики «Об информации и информационных технологиях». Настоящим проектом закона предусматривается установление запрета на распространение в средствах массовой информации, а также в сети интернет информации о способах, методах самодельного изготовления взрывчатки и взрывных устройств, огнестрельного оружия, самостоятельного изготовления или переделки его основных частей, восстановления боевых свойств списанного оружия. Законопроект в настоящее время имеет особую актуальность в условиях непрекращающихся боевых действий и военно-политической обстановки в Донецкой Народной Республике.

Комитет Народного Совета по образованию, науке и культуре продолжил работу над проектом закона «О внесении изменения в статью 66 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании». Законопроектом предлагается установить случаи, при которых будет считаться, что лицо получает второе или последующее высшее профессиональное образование.

На заседании парламентарии рассмотрели заключения на проект закона, поступившие от заинтересованных органов.

Кроме того, члены Комитета обсудили предложения к проекту закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О театрах и театральной деятельности», который направлен на урегулирование вопросов, связанных с оформлением трудовых отношений с профессиональными творческими работниками.

Комитет Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства обсудил предложения и замечания к проекту закона «О противодействии распространению болезней, обусловленных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и правовой и социальной защите людей, живущих с ВИЧ», направленному на совершенствование действующего законодательства в сфере профилактики, лечения, ухода и поддержки людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека.

На заседании были рассмотрены заключения на законопроект, поступившие от заинтересованных органов.

Кроме того, состоялось заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле. Парламентарии рассмотрели обращения граждан, по результатам всестороннего и объективного изучения которых заявителям были предоставлены ответы по существу рассматриваемых в обращении вопросов в установленные законодательством об обращениях граждан сроки.