Парламентарии продолжили работу в комитетах (06.10.2021)

В среду, 6 октября, продолжилась законопроектная работа в комитетах и комиссиях Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству, на котором парламентарии обсудили проект закона «Об управлении и распоряжении государственной собственностью». Целью законопроекта является регулирование вопросов управления и распоряжения государственным имуществом Донецкой Народной Республики.

На заседании Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам были рассмотрены заключения, поступившие на проект закона «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками». Кроме того, было утверждено заключение профильного комитета на проект закона.

Принятие данного законопроекта позволит установить правовые основы осуществления сельскохозяйственной и иной деятельности, связанной с производством, хранением, транспортировкой и реализацией сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции с улучшенными характеристиками.

Также на заседании был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О развитии сельского хозяйства» и утверждено заключение профильного комитета на него.

Целью проекта закона является расширение перечня направлений государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, а также перечня информации, включённой в систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства, в связи с введением в законодательство новых категорий сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками, а также их производителей.

Члены Комитета Народного Совета по транспорту и связи обсудили концепцию проекта закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

Данный проект закона определяет общие условия перевозок пассажиров и багажа, грузов автобусами, трамваями, троллейбусами, легковыми автомобилями, грузовыми автомобилями, в том числе с использованием автомобильных прицепов, автомобильных полуприцепов, а также общие условия предоставления услуг пассажирам, фрахтователям, грузоотправителям, грузополучателям, перевозчикам, фрахтовщикам на объектах транспортной инфраструктуры.

Необходимость принятия проекта закона обусловлена тем, что законопроект регламентирует отношения, возникающие при пользовании услугами не только автомобильного транспорта, но и городского наземного электрического транспорта.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, на котором был рассмотрен проект закона «Об общественных объединениях». Законопроект направлен на совершенствование законодательства Донецкой Народной Республики в сфере общественных объединений, развитие их взаимодействия и сотрудничества с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и гражданами.

В рамках заседания Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике были рассмотрены замечания и предложения к проекту закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе». Законопроект предусматривает усовершенствование налогового законодательства Донецкой Народной Республики в части расширения возможностей реализации продуктов пчеловодства субъектами хозяйствования и населением. По итогам заседания Комитета принято решение рекомендовать Народному Совету принять данный законопроект в первом чтении за основу с учётом его доработки ко второму чтению.