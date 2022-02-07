Парламентарии продолжили работу в комитетах (07.02.2022)

В понедельник, 7 февраля, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи. Парламентарии обсудили концепцию проекта закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

Члены Комитета Народного Совета по безопасности и обороне обсудили проект закона «О ветеранах», целью которого является формирование нормативного правового акта Донецкой Народной Республики, определяющего статус ветеранов различных категорий, а также регулирующего их социальное обеспечение и социальную защиту.

На заседании Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям парламентарии обсудили положения законопроекта «О ратификации протоколов в форме обмена письмами о внесении изменений в Договор в форме обмена письмами о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции от 15 сентября 2021 года».