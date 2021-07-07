Парламентарии продолжили работу в комитетах (07.07.2021)

В среду, 7 июля, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, на котором обсуждался проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».

Данный законопроект устанавливает разграничение определений «участник религиозного объединения» и «член органов управления религиозного объединения» и в целом направлен на гармонизацию законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации в сфере свободы вероисповедания и религиозных объединений.

Комитет Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам рассмотрел заключения, поступившие от заинтересованных органов на проект закона «О внесении изменения в статью 12 Закона Донецкой Народной Республики «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».

Законопроектом предусмотрено изложение части 3 статьи 12 Закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» в новой редакции, согласно которой максимальный размер общей площади земельных участков для ведения фермерского хозяйства не более 600 гектар устанавливается исключительно для земельных участков, находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности.

Также Комитет Народного Совета по транспорту и связи как комитет-соисполнитель рассмотрел проект кодекса об административных правонарушениях. Кроме того, парламентарии обсудили проект закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Донецкой Народной Республике».