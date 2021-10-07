Парламентарии продолжили работу в комитетах (07.10.2021)

В четверг, 7 октября, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле. Парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменения в статью 10 Закона Донецкой Народной Республики «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности». Проект закона направлен на актуализацию лицензируемых видов деятельности посредством согласования положений Закона «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности» о таких видах деятельности с законодательством Российской Федерации в сфере лицензирования. Принятие законопроекта обеспечит реализацию государственной политики в сфере поддержки и развития предпринимательства, содействие развитию субъектов хозяйственной деятельности.

На заседании Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству депутаты обсудили проекты законов «О внесении изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики», «Об административном надзоре за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы».