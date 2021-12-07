Парламентарии продолжили работу в комитетах (07.12.2021)

Во вторник, 7 декабря, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму , на котором парламентарии обсудили проект закона «О внесении изменения в статью 31 Закона Донецкой Народной Республики «О физической культуре и спорте».

Данный проект закона направлен на уточнение полномочий федераций по виду (видам) спорта, включённых в реестр аккредитованных федераций по виду (видам) спорта.

Комитет Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рассмотрел проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях», который направлен на совершенствование законодательства Донецкой Народной Республики в сфере свободы совести, свободы вероисповедания и религиозных объединений, а также на гармонизацию законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации.

Комитет Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству рассмотрел проект закона «О жилищных накопительных кооперативах».

Целью данного проекта закона является формирование законодательной базы, определяющей правовые, экономические и организационные основы деятельности жилищных накопительных кооперативов по привлечению и использованию денежных средств граждан – своих членов на приобретение или строительство жилых помещений на территории Донецкой Народной Республики.

Положения законопроекта «О жилищных накопительных кооперативах» были рассмотрены и членами Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике.

Также Комитет по социальной и жилищной политике рассмотрел проект закона «О внесении изменения в статью 30 Закона Донецкой Народной Республики «О социальной защите инвалидов».

Основной целью принятия данного проекта закона является повышение уровня социальной защиты инвалидов в сфере транспортного обеспечения, а также возобновление и реализация права инвалидов на льготный проезд по маршрутам общего пользования сообщением между населёнными пунктами Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

На заседании Комитета Народного Совета по безопасности и обороне парламентарии обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О государственной дактилоскопической регистрации».

Целью проекта закона является совершенствование правового регулирования проведения дактилоскопической регистрации в Донецкой Народной Республике с учётом опыта законодательного регулирования аналогичной сферы деятельности в Российской Федерации.

Комитет Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям рассмотрел замечания к проекту закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и предложения по его доработке.

Законопроектом устанавливаются правовые основы регулирования отношений в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг, закрепляются права и обязанности заявителей и органов, предоставляющих услуги, общие требования к предоставлению государственных и муниципальных услуг. Кроме того, регламентируются вопросы использования информационно-телекоммуникационных технологий в данной сфере. Работа над проектом закона продолжается.

Комитет Народного Совета по уголовному и административному законодательству продолжил работу над проектом закона «Кодекс Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях», направленным на урегулирование общественных отношений по привлечению к административной ответственности.

Законопроектом устанавливаются общие начала административного права в государстве, перечень административных правонарушений, органы, рассматривающие дела об административных нарушениях, порядок привлечения к административной ответственности и порядок исполнения решений по административным делам. В настоящее время Комитет продолжает доработку особенной части проекта закона, участие в обсуждении принимают представители профильных министерств и других заинтересованных органов.

Комитет Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства рассмотрел замечания и предложения к проекту закона «Об обороте лекарственных средств».

Напомним, принятие данного законопроекта позволит ввозить в Донецкую Народную Республику лекарственные препараты, зарегистрированные в Луганской Народной Республике. Работа над предлагаемыми поправками продолжается.