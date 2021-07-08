Парламентарии продолжили работу в комитетах (08.07.2021)

В четверг, 8 июля, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле. Парламентарии рассмотрели проект кодекса об административных правонарушениях. Законопроект направлен на формирование и совершенствование административного законодательства, его систематизацию и структурирование в целях создания в Республике правовых основ защиты государства и общества от административных правонарушений.

Принятие кодекса об административных правонарушениях позволит унифицировать и усовершенствовать систему административного законодательства, создаст необходимую правовую основу для предупреждения административных правонарушений.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам. Парламентарии обсудили проект закона «Лесной кодекс Донецкой Народной Республики», который определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья.

Также депутатами был рассмотрен проект закона «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов». Данный законопроект направлен на урегулирование отношений, возникающих в связи с осуществлением деятельности в сфере охотничьего хозяйства. Кроме того, он распространяет своё действие на отношения, связанные с содержанием и разведением охотничьих ресурсов, находящихся в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.

Комитет Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству продолжил работу над проектами законов «О внесении изменения в статью 1642 Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики» и «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики».

Цель указанных законопроектов − законодательное закрепление полномочий Главы Донецкой Народной Республики по установлению порядка выявления, учёта, хранения, оценки и распоряжения бесхозяйными недвижимыми вещами, в том числе по признанию права государственной и муниципальной собственности на них. Такими полномочиями Главу Республики предлагается наделить на срок до 1 января 2025 года.

Кроме того, предлагается законодательно закрепить до 1 января 2025 года порядок рассмотрения гражданских дел о признании права государственной и муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь с учётом определённых данным проектом закона особенностей.

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства.