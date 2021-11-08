Парламентарии продолжили работу в комитетах (08.11.21)

В понедельник, 8 ноября, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

В ходе заседания Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам парламентарии по итогам сравнительно-правового анализа Водного кодекса ДНР и Водного кодекса РФ разработали проект закона «О внесении изменений в «Водный кодекс Донецкой Народной Республики».

Работа над проектом закона будет продолжена с участием представителей Государственного комитета водного и рыбного хозяйства.

Члены Комитета Народного Совета по транспорту и связи обсудили концепцию проекта закона «О государственном надзоре и контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения».

Данный проект закона определяет правовые основы государственного контроля за соблюдением порядка осуществления международных автомобильных перевозок по территории Донецкой Народной Республики грузовыми транспортными средствами или автобусами, принадлежащими как перевозчикам ДНР, так и иностранным перевозчикам, а также ответственность за нарушение установленного порядка, права и ответственность органов и их должностных лиц, уполномоченных проводить контроль за соблюдением порядка осуществления международных автомобильных перевозок.