Парламентарии продолжили работу в комитетах (09.07.2021)

В пятницу, 9 июля, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета.

Состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором обсуждался проект закона «Об органической продукции».

Целью проекта закона является урегулирование отношений, связанных с производством, хранением, транспортировкой, маркировкой и реализацией органической сельскохозяйственной продукции, создание благоприятных условий для развития производства органической продукции на территории Донецкой Народной Республики, в том числе в малых формах хозяйствования, сохранение природных ресурсов, улучшение экологичности сельскохозяйственного производства, повышение качества и безопасности продуктов питания.

Комитет Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рассмотрел проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О профессиональных союзах», который разработан в целях приведения Закона «О профессиональных союзах» в соответствие с Гражданским кодексом.

На заседании Комитета Народного совета по конституционному законодательству и государственному строительству обсуждался законопроект «Градостроительный кодекс ДНР».

Парламентарии совместно с членами рабочей группы обсудили первую главу проекта, которая определяет общие принципы и понятия градостроительства.

Также состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне. Депутаты обсудили проект закона «О внесении изменений в статью 7 Закона Донецкой Народной Республики «О гражданской обороне» и в Закон Донецкой Народной Республики «О Государственной оперативно-спасательной службе». Целью предлагаемого проекта является обеспечение единства правовых конструкций, применяемых в законодательных актах Донецкой Народной Республики, и совершенствование правового регулирования отношений в сфере социального обеспечения ветеранов Государственной оперативно-спасательной службы.

Кроме того, сегодня состоялось заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике. Депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Семейный кодекс Донецкой Народной Республики и Закон Донецкой Народной Республики «Об опеке и попечительстве». Данный законопроект предлагает установить право граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Донецкой Народной Республики или Российской Федерации, быть усыновителями детей, являющихся гражданами Донецкой Народной Республики, которые постоянно проживают на территории Донецкой Народной Республики.

В Семейном кодексе и Законе Донецкой Народной Республики «Об опеке и попечительстве» предусмотрена разработка новой программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей. В связи с этим в переходных положениях проекта закона предусмотрена возможность использования уже действующей программы подготовки лиц в условиях построения новой системы законодательства.

Проектом закона предлагается устранить правовые коллизии путём исключения из понятийного аппарата терминов «дети-сироты» и «дети, оставшиеся без попечения родителей», а также ввести понятие «недееспособное физическое лицо».

Также проектом закона до 1 января 2026 года приостанавливается действие нормы Закона ДНР «Об опеке и попечительстве» в части установления опеки или попечительства по договору об осуществлении опеки или попечительства.

Помимо вышеперечисленного, в этот день члены Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике обсудили законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Донецкой Народной Республики». Проект конкретизирует порядки, касающиеся предоставления компенсационной выплаты и обеспечения твёрдым топливом (углём) для бытовых нужд в натуральном виде. Законопроект направлен на усовершенствование действующего законодательства в части обеспечения социальных гарантий работников предприятий и других категорий лиц.