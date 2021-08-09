Парламентарии продолжили работу в комитетах (09.08.2021)

В понедельник, 9 августа, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам, на котором обсуждался проект закона «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов», который устанавливает правовой механизм регулирования правоотношений, возникающих в связи с осуществлением деятельности в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Действие данного законопроекта в перспективе будет распространяться на отношения, связанные с содержанием и разведением охотничьих ресурсов, находящихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.

Члены Комитета Народного Совета по транспорту и связи обсудили поступившие замечания к проекту закона «О железнодорожном транспорте», который устанавливает правовые, организационные и экономические условия функционирования железнодорожного транспорта общего пользования, основы взаимодействия организаций железнодорожного транспорта и выполняющих работы (услуги) на железнодорожном транспорте физических лиц – предпринимателей с органами государственной власти и организациями других видов транспорта, а также основы государственного регулирования в сфере железнодорожного транспорта необщего пользования.

Также рассмотрены замечания, поступившие к проекту закона «Устав железнодорожного транспорта».

Данный проект регулирует отношения, возникающие между перевозчиками, пассажирами, грузоотправителями (отправителями), грузополучателями (получателями), владельцами инфраструктур железнодорожного транспорта общего пользования, владельцами железнодорожных путей необщего пользования, другими физическими и юридическими лицами при пользовании услугами железнодорожного транспорта общего пользования и железнодорожного транспорта необщего пользования, и устанавливает их права, обязанности и ответственность.