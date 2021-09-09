Парламентарии продолжили работу в комитетах (09.09)

В четверг, 9 сентября, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета.

Состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором было рассмотрено заключение Администрации Главы ДНР на проект закона «О внесении изменений в законы Донецкой Народной Республики «О безопасности и качестве пищевых продуктов» и «О развитии сельского хозяйства».

Данный проект закона подготовлен в целях совершенствования действующего законодательства и приведения к единообразию написания наименования Министерства агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики.

Выступая в качестве комитета-соисполнителя, Комитет Народного Совета по промышленности и торговле рассмотрел проект закона «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками», который направлен на установление правовых основ осуществления сельскохозяйственной и иной деятельности, связанной с производством, хранением, транспортировкой и реализацией сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции с улучшенными характеристиками.

Комитет Народного Совета по уголовному и административному законодательству продолжил работу над положениями законопроекта «Кодекс Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях».

Задачи проекта закона − защита личности, охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защита общественной нравственности, охрана окружающей среды, установленного порядка осуществления государственной власти, общественного порядка и общественной безопасности, собственности, защита законных экономических интересов физических и юридических лиц, общества и государства от административных правонарушений, а также предупреждение административных правонарушений.

Работа над законопроектом будет продолжена на следующих заседаниях Комитета.

На заседании Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства парламентарии обсудили замечания и предложения к проекту закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О противодействии распространению болезней, обусловленных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и правовой и социальной защите людей, живущих с ВИЧ».

Его принятие позволит усовершенствовать действующее законодательство в сфере лечения и поддержки людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека, ухода за ними, профилактики данного заболевания.

Комитет Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству как комитет-соисполнитель рассмотрел положения проекта закона «Жилищный кодекс Донецкой Народной Республики».

В настоящее время жилищные отношения в ДНР регулируются Жилищным кодексом Украинской ССР и другими нормативными правовыми актами, нормы которых не соответствуют современным экономическим и социальным условиям. Законопроект разработан в целях создания единого правового регулирования жилищных отношений, а также урегулирования общественных отношений с участием граждан, юридических лиц, органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам возникновения, осуществления и прекращения права пользования жилыми помещениями, требований к жилым помещениям, обеспечения сохранности, содержания и ремонта жилищных фондов и прочим вопросам.

По итогам обсуждений был сформирован перечень рекомендаций по доработке проекта закона, который будет предоставлен профильному комитету.

Как комитет-соисполнитель Комитет Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике рассмотрел проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об обороте лекарственных средств».

Целью данного проекта закона является усовершенствование законодательства в сфере оборота лекарственных средств и обеспечение населения Республики качественными товарами в широком ассортименте, что позволит устранить трудности, возникающие при ввозе лекарственных препаратов в Донецкую Народную Республику, нормализовать графики и сроки поставок лекарственных препаратов, а также урегулировать вопросы приобретения и продажи организациями, осуществляющими фармацевтическую деятельность, определённых групп товаров.

Кроме того, состоялось заседание Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях». Проект закона устанавливает разграничение определений «участники религиозного объединения» и «члены органов управления религиозного объединения». Законопроект направлен на гармонизацию законодательства ДНР с законодательством Российской Федерации в сфере свободы вероисповедания и религиозных объединений.