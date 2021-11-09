Парламентарии продолжили работу в комитетах (09.11.21)

Во вторник, 9 ноября, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Комитет Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму рассмотрел проект закона «О физической культуре и спорте» в новой редакции.

Проект закона устанавливает правовые, организационные, экономические и социальные основы деятельности в сфере физической культуры и спорта в Донецкой Народной Республике. Определяет основные принципы законодательства в указанной сфере и является в ней базовым нормативным актом.

В ходе работы Комитета Народного Совета по промышленности и торговле рассмотрены проекты законов «Об обеспечении единства измерений», «О стандартизации» и «О техническом регулировании» с целью их дальнейшей гармонизации с законодательством Российской Федерации.

Комитет Народного Совета по социальной и жилищной политике рассмотрел проект закона «О дополнительных гарантиях по социальные поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Проектом закона предлагается обеспечить дополнительными гарантиями по социальной поддержке мало защищенную категорию граждан с помощью комплекса социальных мер, обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий, получения дополнительного образования, медицинского обслуживания, реализации права на труд, судебную защиту и т.д.

Кроме того, парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Донецкой Народной Республики», предусматривающий социальную поддержку отдельных категорий работников, установление дополнительных льготных категорий граждан на получение бесплатного твердого топлива (угля) и улучшение механизма реализации социальной поддержки отдельных категорий работников.

Комитет Народного Совета по безопасности и обороне обсудил проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О службе в органах внутренних дел Донецкой Народной Республики».

Целью проекта закона является обеспечение согласованности положений действующих нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики в сфере деятельности органов внутренних дел, а также гармонизация с законодательством Российской Федерации с учетом настоящих условий прохождения службы сотрудниками органов внутренних дел Донецкой Народной Республики.

Комитет Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства рассмотрел заключения заинтересованных органов на проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об обороте лекарственных средств», устанавливающий нормы, которые позволят ввозить в ДНР лекарственные препараты, произведенные в Луганской Народной Республике. Работа над законопроектом продолжается.

Кроме того, парламентарии обсудили замечания и предложения к проектам законов, предусматривающим внесение изменений в законы «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» и «О донорстве крови и ее компонентов».

Также на заседании члены Комитета обсудили план законотворческой деятельности на предстоящую весеннюю сессию Народного Совета.

Комитет Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям обсудил положения проекта закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», направленного на урегулирование вопросов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде.

Основная цель законопроекта – повышение качества исполнения государственных и муниципальных функций, предусматривающих взаимодействие с гражданами или организациями, а также повышение эффективности и результативности деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.

На заседании Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству парламентарии продолжили работу над положениями проекта закона «Об акционерных обществах».

Законопроектом устанавливается порядок создания, реорганизации, ликвидации, правовое положение акционерных обществ, права и обязанности их акционеров. Кроме того, предусмотрено законодательное закрепление ряда норм, призванных обеспечить защиту прав и интересов акционеров. Работа над проектом закона продолжается.

Кроме того, Комитет обсудил положения законопроекта «О внесении изменения в статью 17 Гражданского процессуального кодекса Донецкой Народной Республики» и проекта закона «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики и Гражданский процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики».

Комитет Народного Совета по образованию, науке и культуре рассмотрел заключение Правительства ДНР на законопроект «О внесении изменений в статьи 5 и 80 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», направленный на совершенствование законодательства в сфере получения второго или последующего профессионального образования в области искусств.

Так, предлагается установить право лиц, имеющих высшее образование, получать на конкурсной основе второе или последующее высшее образование за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета ДНР по образовательным программам в области искусств по отдельным специальностям и направлениям подготовки. Работа над проектом закона продолжится на следующих заседаниях Комитета с учётом поступающих от заинтересованных органов замечаний и предложений.

На заседании Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству парламентарии продолжили работу над обращениями, поступающими от физических и юридических лиц, а также органов государственной власти.

Так, депутатами был рассмотрен ряд обращений граждан о разъяснении норм действующего законодательства. В установленные законодательством сроки Комитетом будут подготовлены и направлены заявителям аргументированные ответы с разъяснениями по всем поступившим вопросам.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству.