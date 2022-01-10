Парламентарии продолжили работу в комитетах (10.01.2022)

В понедельник, 10 января, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам, на котором обсуждался проект закона «О безопасности гидротехнических сооружений».

Данный проект закона регулирует отношения, возникающие при осуществлении деятельности по обеспечению безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений.

Кроме того, парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Водный кодекс Донецкой Народной Республики», который разработан в целях совершенствования водного законодательства и направлен на приведение Водного кодекса Донецкой Народной Республики в соответствие с Водным кодексом Российской Федерации.

На заседании Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам рассмотрены замечания и предложения к проекту закона «О землеустройстве».

Целью данного проекта закона является установление правовых основ проведения землеустройства в целях обеспечения рационального использования земель и их охраны, создания благоприятной окружающей среды и улучшения ландшафтов.

Также парламентарии рассмотрели замечания и предложения к проекту закона «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд».

Данный проект закона устанавливает общие правовые и экономические принципы и положения формирования и исполнения на контрактной основе заказов на закупку и поставку сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд предприятиями, организациями и учреждениями, расположенными на территории Донецкой Народной Республики, независимо от форм собственности.

На заседании Комитета Народного Совета по транспорту и связи парламентарии обсудили концепцию проекта закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

Проект закона направлен на определение общих условий перевозок пассажиров и багажа, грузов автобусами, трамваями, троллейбусами, легковыми автомобилями, грузовыми автомобилями, в том числе с использованием автомобильных прицепов, автомобильных полуприцепов, а также общих условий предоставления услуг пассажирам, фрахтователям, грузоотправителям, грузополучателям, перевозчикам, фрахтовщикам на объектах транспортной инфраструктуры.

Необходимость принятия проекта закона обусловлена тем, что проект закона регламентирует отношения, возникающие при пользовании услугами не только автомобильного транспорта, но и городского наземного электрического транспорта.