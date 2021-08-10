Парламентарии продолжили работу в комитетах (10.08.2021)

Во вторник, 10 августа, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне, на котором парламентарии провели анализ законопроекта «О внесении изменений в статью 7 Закона Донецкой Народной Республики «О гражданской обороне» и Закон Донецкой Народной Республики «О Государственной оперативно-спасательной службе», а также поступивших замечаний и предложений к нему. Целью проекта является обеспечение единства правовых конструкций, применяемых в законодательных актах Донецкой Народной Республики, совершенствование правового регулирования отношений в сфере социального обеспечения ветеранов Государственной оперативно-спасательной службы.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству, на котором парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики». Целью проекта является совершенствование законодательной базы в сфере интеллектуальной собственности Донецкой Народной Республики для обеспечения условий государственной регистрации и последующего предоставления охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, на заседании Комитета был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в статьи 36 и 38 Закона Донецкой Народной Республики «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», направленный на совершенствование заключительных и переходных положений Закона. В частности, законопроектом предусматривается возможность дочерним предприятиям, созданным унитарными предприятиями, а также государственными (республиканскими) предприятиями до вступления в силу Закона, реорганизоваться путём присоединения к создавшим их унитарным предприятиям или преобразоваться в государственные унитарные предприятия по решению Правительства Донецкой Народной Республики.

На заседании Комитета Народного Совета по промышленности и торговле депутаты рассмотрели проект закона «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности», направленный на обеспечение благоприятных условий для внешнеторговой деятельности, а также защиты экономических и политических интересов Донецкой Народной Республики. На заседании парламентарии продолжили обсуждение предложений и замечаний заинтересованных органов, необходимых для всестороннего и объективного изучения основных положений законопроекта. Правовые нормы проекта будут доработаны с учётом результатов анализа данных предложений и замечаний.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре. Депутаты обсудили заключение Министерства юстиции Донецкой Народной Республики на проект закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Донецкой Народной Республики». Проект направлен на урегулирование отношений, возникающих в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия республиканского и местного значения, а также выявленных объектов культурного наследия в Донецкой Народной Республике, определяет особенности владения, пользования и распоряжения объектами культурного наследия как особым видом недвижимого имущества, порядок формирования и ведения Государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Донецкой Народной Республики и Государственного реестра культурного достояния Донецкой Народной Республики, а также общие принципы государственной охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Донецкой Народной Республики.

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству. Депутаты рассмотрели замечания и предложения, поступившие от заинтересованных органов к проекту закона «Кодекс Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях».

На заседании Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму парламентарии обсудили вопросы гармонизации законодательства ДНР в сфере физической культуры и спорта с законодательством Российской Федерации.

Кроме того, состоялось заседание Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства.