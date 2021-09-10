Парламентарии продолжили работу в комитетах (10.09.2021)

В пятницу, 10 сентября, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике, на котором рассматривалась концепция проекта закона «Об аудиторской деятельности».

Основной целью данного проекта является закрепление на законодательном уровне правовых основ регулирования аудиторской деятельности в Донецкой Народной Республике, в частности установление требований к аудиторскому заключению, аудиторской тайне, государственному регулированию аудиторской деятельности и закрепление прав и обязанностей аудиторской организации, индивидуального аудитора, а также аудируемого лица, лица, заключившего договор оказания аудиторских услуг.

На заседании Комитета Народного совета по конституционному законодательству и государственному строительству парламентарии продолжили обсуждение проекта закона «Градостроительный кодекс Донецкой Народной Республики», который регулирует отношения, связанные с территориальным планированием, градостроительным зонированием, планировкой территории, архитектурно-строительным проектированием, строительством объектов капитального строительства, их реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом, а также эксплуатацией зданий, сооружений.

Кроме того, были рассмотрены поступившие в адрес Комитета обращения и утверждены проекты ответов по существу.

Комитет Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам рассмотрел проект закона «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов», который направлен на урегулирование отношений, возникающих в связи с осуществлением деятельности в сфере охотничьего хозяйства, также он распространяет своё действие на отношения, связанные с содержанием и разведением охотничьих ресурсов, находящихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.

Комитет Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рассмотрел проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О профессиональных союзах», который разработан в целях приведения Закона «О профессиональных союзах» в соответствие с Гражданским кодексом.

На заседании Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе», который призван усовершенствовать налоговое законодательство Донецкой Народной Республики в части расширения возможностей реализации продуктов пчеловодства субъектами хозяйствования и населением.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне. Его члены обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О полиции». Целью проекта является обеспечение согласованности положений действующих нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики в сфере деятельности органов внутренних дел и гармонизация законодательства ДНР с законодательством Российской Федерации с учётом настоящих условий прохождения службы сотрудниками органов внутренних дел Донецкой Народной Республики. Также в целях социальной поддержки детей сотрудников полиции законопроект предполагает внесение дополнений в части льготного поступления детей сотрудников полиции в образовательные организации высшего профессионального образования, подведомственные республиканскому органу исполнительной власти в сфере внутренних дел.

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике. Парламентарии обсудили проекты законов «О внесении изменения в Закон Донецкой Народной Республики «О социальной защите инвалидов» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Донецкой Народной Республики».

Проект закона «О внесении изменения в Закон Донецкой Народной Республики «О социальной защите инвалидов» позволит усовершенствовать нормы действующего законодательства Донецкой Народной Республики в сфере социальной защиты и обеспечения прав инвалидов I, II группы, детей-инвалидов, а также лиц, которые сопровождают инвалидов I, II группы и детей-инвалидов. Проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Донецкой Народной Республики» разработан в целях установления дополнительных категорий граждан, имеющих право пользоваться льготой на получение бесплатного твёрдого топлива (угля) или получать компенсационные выплаты на его получение, и улучшения механизма реализации социальной поддержки отдельных категорий работников, имеющих право на обеспечение твёрдым топливом (углём) для бытовых нужд.

В ходе заседания Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму парламентарии обсудили проект закона «О внесении изменений в статьи 46 и 85 Закона Донецкой Народной Республики «О физической культуре и спорте». Проект закона предполагает создание правового механизма установления правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.

Комитет Народного Совета по образованию, науке и культуре продолжил работу над проектом закона «О внесении изменений в статью 68 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании».

Предлагаемыми изменениями уточняются условия реализации особого права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на приём на обучение по программам бакалавриата и специалитета, а также на приём в подготовительные отделения государственных образовательных организаций высшего образования за счёт бюджетных ассигнований Республиканского бюджета. Исключается норма о необходимости указания причины отсутствия родительского попечения.

На заседании было рассмотрено заключение Верховного Суда на законопроект, работа над ним будет продолжена.