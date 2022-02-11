Парламентарии продолжили работу в комитетах (11.02.2022)

В пятницу, 11 февраля, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

На очередном заседании Комитета Народного Совета по безопасности и обороне парламентарии обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О государственной дактилоскопической регистрации».

Целью проекта закона является совершенствование правового регулирования проведения дактилоскопической регистрации в Донецкой Народной Республике с учётом опыта законодательного регулирования аналогичной сферы деятельности в Российской Федерации.

На заседании Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам депутаты рассмотрели концепцию проекта закона «О безопасности гидротехнических сооружений», который регулирует порядок обеспечения безопасности гидротехнических сооружений и направлен на недопущение возникновения чрезвычайной ситуации.

Члены Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам рассмотрели заключения на проект закона «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд».

Целью принятия проекта закона является установление общих правовых и экономических принципов и положений формирования и исполнения на контрактной основе заказов на закупку и поставку сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд предприятиями, организациями и учреждениями, расположенными на территории Донецкой Народной Республики, независимо от форм собственности.

Комитет Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству рассмотрел поступившие в его адрес обращения и утвердил проекты ответов по существу.

На заседании Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».

Целью проекта закона является внесение изменений, направленных на гармонизацию законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации и совершенствующих собственное законодательство Донецкой Народной Республики о свободе вероисповедания и религиозных объединениях.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму, в ходе которого депутаты рассмотрели заключения, поступившие на проект закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)».

Проект закона направлен на формирование и реализацию целостной и эффективной государственной политики в сфере благотворительной деятельности и добровольчества (волонтёрства).

Проект закона устанавливает основы правового регулирования добровольческой (волонтёрской) и благотворительной деятельности, определяет возможные формы поддержки такой деятельности органами государственной власти и органами местного самоуправления в целях широкого распространения и развития добровольческой (волонтёрской) и благотворительной деятельности в Донецкой Народной Республике.

Комитет Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям продолжил работу над законопроектом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Его принятие позволит устранить коллизии и пробелы, выявленные в ходе правоприменения действующих законов в сфере информации и информационных технологий.