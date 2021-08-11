Парламентарии продолжили работу в комитетах (11.08.2021)

В среду, 11 августа, продолжилась законопроектная работа в комитетах и комиссиях Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству, на котором парламентарии обсудили проект закона «Об осуждении украинских национальных квазигосударственных образований и запрете их символики».

Комитет Народного Совета по образованию, науке и культуре рассмотрел заключения, поступившие от Министерства юстиции и Верховного Суда на проект закона «О внесении изменений в статьи 5 и 80 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании».

Данный проект закона разработан в целях создания дополнительных возможностей для подготовки специалистов в области искусств из числа одарённых людей для реализации заложенного в них природного таланта.