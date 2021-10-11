Парламентарии продолжили работу в комитетах (11.10.2021)

В понедельник, 11 октября, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета.

На заседании Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам депутаты рассмотрели поступившие от профильных органов замечания и предложения к проекту закона «Об особенностях регулирования отношений, связанных с добычей угля некоторыми субъектами предпринимательской деятельности, и о внесении изменений в отдельные законы Донецкой Народной Республики».

Проект закона устанавливает механизм, требования, условия и особенности осуществления деятельности по добыче угля некоторыми субъектами предпринимательской деятельности, определяет порядок осуществления государственного контроля, а также устанавливает ответственность за нарушение требований законодательства Донецкой Народной Республики в сфере добычи угля.

Кроме того, в целях дальнейшей синхронизации собственного законодательства с законодательством Российской Федерации парламентарии провели сравнительно-правовой анализ проектов законов об охране окружающей среды Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики.

Проект закона «Об охране окружающей среды» определяет правовые основы государственной политики в сфере охраны окружающей среды и обеспечивает сбалансированное решение социально-экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, а также укрепления правопорядка в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Члены Комитета Народного Совета по транспорту и связи обсудили дорожную карту по разработке проектов законов, регулирующих правоотношения в сфере транспорта, с учётом избранного Донецкой Народной Республикой курса на гармонизацию собственной нормативной правовой базы с нормативной правовой базой Российской Федерации, а также обговорили пути взаимодействия с Луганской Народной Республикой в данной сфере, в том числе по синхронизации законодательств.