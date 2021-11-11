Парламентарии продолжили работу в комитетах (11.11.21)

В четверг, 11 ноября, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Комитет Народного Совета по промышленности и торговле обсудил окончательные редакции проектов законов «О лицензировании отдельных видов деятельности», «Об обеспечении единства измерений» и «О стандартизации в Донецкой Народной Республике».

Проекты законов направлены на совершенствование законодательства в сфере регулирования отношений, возникающих между органами исполнительной власти, юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями в связи с осуществлением лицензирования отдельных видов деятельности, а также на установление правовых основ обеспечения единства измерений и стандартизации в Донецкой Народной Республике при разработке, принятии, применении и исполнении обязательных требований к продукции, в том числе к зданиям и сооружениям.

Комитет Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства продолжил работу над проектом закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О здравоохранении», направленным на усовершенствование законодательных норм, которыми регламентированы вопросы соблюдения врачебной тайны.

Предлагаемые изменения дадут возможность пациенту при обращении за медицинской помощью в письменном виде дать свое согласие на разглашение врачебной тайны или в информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство указать конкретных лиц, которым может быть разглашена врачебная тайна гражданина, в том числе после его смерти. Комитетом рассмотрены замечания и предложения к законопроекту, работа над ним продолжается.