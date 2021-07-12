Парламентарии продолжили работу в комитетах (12.07.2021)

В понедельник, 12 июля, парламентарии продолжили законотворческую работу в комитетах и комиссиях Народного Совета.

Так, сегодня состоялось заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне, на котором депутаты обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О службе в органах внутренних дел Донецкой Народной Республики».

Цель законопроекта – обеспечение согласованности положений действующих нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики в сфере деятельности органов внутренних дел и гармонизация собственного законодательства с законодательством Российской Федерации с учётом настоящих условий прохождения службы сотрудниками органов внутренних дел Донецкой Народной Республики.