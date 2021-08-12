Парламентарии продолжили работу в комитетах (12.08.2021)

В четверг, 12 августа, продолжилась законопроектная работа в комитетах и комиссиях Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Сегодня состоялось заседание Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике. Парламентарии рассмотрели замечания и предложения к проектам законов «Об общеобязательном медицинском страховании» и «О внесении изменений в Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики».

Основной целью законопроекта «Об общеобязательном медицинском страховании» является создание экономических механизмов, обеспечивающих конституционные гарантии граждан Донецкой Народной Республики на охрану здоровья, бесплатную медицинскую помощь и медицинское страхование. Кроме того, законопроект разработан в целях определения правовых, организационных и экономических принципов осуществления общеобязательного медицинского страхования в Донецкой Народной Республике.

Основной целью проекта закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики» является совершенствование законодательной базы Донецкой Народной Республики в сфере интеллектуальной собственности для обеспечения условий для государственной регистрации и последующего предоставления охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в Донецкой Народной Республике.

По итогам данного заседания принято решение рекомендовать профильным комитетам доработать законопроекты с учётом замечаний и предложений, предоставленных Комитетом Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике, а также иными заинтересованными органами.

Кроме того, состоялось заседание Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству. Парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе». Целью проекта закона является усовершенствование налогового законодательства Донецкой Народной Республики в части признания налоговой задолженности безнадёжной, установления порядка и условий начисления, взыскания, уплаты и списания пени, оптимизации правового механизма административного обжалования решений органов доходов и сборов и устранение юридических коллизий в сфере регулирования отношений, связанных с распоряжением активами налогоплательщиков, находящимися в налоговом залоге.

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле. На заседании был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики». Проектом вносятся изменения в законодательство Донецкой Народной республики в части необходимости наличия лицензии на право розничной торговли алкогольной продукцией для магазинов беспошлинной торговли, а также лицензии на право розничной торговли табачными изделиями для магазинов беспошлинной торговли.

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям. Парламентарии рассмотрели законопроект «Об архивном деле в Донецкой Народной Республике». Главной целью законопроекта является совершенствование регулирования правоотношений в сфере комплектования, хранения, учёта и использования архивов и архивных документов и управления архивами в целях обеспечения их безопасности и сохранности, всестороннего использования в интересах граждан, общества и государства.