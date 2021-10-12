Парламентарии продолжили работу в комитетах (12.10.2021)

Во вторник, 12 октября, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Комитет Народного Совета по промышленности и торговле рассмотрел проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности».

Проект закона устанавливает единый порядок лицензирования отдельных видов хозяйственной деятельности в целях улучшения предпринимательского и инвестиционного климата в Донецкой Народной Республике путём снятия дополнительной административной нагрузки с правопреемников субъектов хозяйствования, осуществляющих лицензируемые виды деятельности, временных администраций по управлению имуществом таких субъектов хозяйствования и арендаторов государственного недвижимого имущества (его части).

Члены Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму обсудили проект закона «О физической культуре и спорте» в новой редакции.

Данный проект закона определяет базовые принципы законодательства в сфере физической культуры и спорта в Донецкой Народной Республике, устанавливая правовые, организационные, экономические и социальные основы деятельности в данной сфере.

На базе Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям продолжилась работа над проектом закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», разработанным в целях устранения коллизий и пробелов в действующем законодательстве.

Принятие законопроекта позволит создать в Донецкой Народной Республике необходимые правовые основы для реализации конституционных прав граждан, защиты общественных и государственных интересов в сфере использования современных информационных технологий. На заседании были рассмотрены замечания и предложения заинтересованных органов, работа над проектом закона будет продолжена.

Комитет Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству как комитет-соисполнитель рассмотрел положения проекта закона «Жилищный кодекс Донецкой Народной Республики».

Законопроект разработан в целях урегулирования отношений, связанных с жилыми и нежилыми помещениями, их использованием, жилищными правами граждан Республики. Его актуальность обусловлена необходимостью обеспечения органами государственной власти и органами местного самоуправления условий для осуществления гражданами права на жилище, его безопасность. По итогам обсуждения парламентарии утвердили заключение Комитета на законопроект, в котором рекомендовано профильному комитету доработать ряд положений проекта кодекса.

На заседании Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре парламентарии обсудили концепцию проекта закона «О народных художественных промыслах».

Необходимость разработки законопроекта обусловлена отсутствием в ДНР законодательных норм, регулирующих правоотношения в сфере народных художественных промыслов. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов является важной государственной задачей.

Комитет Народного Совета по уголовному и административному законодательству продолжил работу над проектом закона «О внесении изменения в статью 37 Уголовно-процессуального кодекса Донецкой Народной Республики», который направлен на совершенствование законодательства в сфере регулирования уголовного процесса в части определения подсудности дел, содержащих государственную тайну.

Так, в настоящее время законодательством ДНР не предусмотрена процедура ознакомления лиц, не имеющих допуска к государственной тайне, с уголовным делом, в материалах которого содержатся сведения определённой степени секретности. В целях устранения данного законодательного пробела разработан указанный проект закона, базирующийся на законодательных нормах Российской Федерации.

Члены Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства обсудили предложения по доработке законопроекта «О внесении изменения в статью 86 Закона Донецкой Народной Республики «О здравоохранении».

Его принятие позволит закрепить на законодательном уровне основания для предоставления сведений о состоянии здоровья граждан, составляющих врачебную тайну, прокурорам при осуществлении ими полномочий по надзору за исполнением законов, а также органам уголовно-исполнительной системы при осуществлении контроля исполнения осуждённым обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую или социальную реабилитацию. Работа над законопроектом будет продолжена при участии представителей заинтересованных органов.