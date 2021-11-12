Парламентарии продолжили работу в комитетах (12.11.21)

В пятницу, 12 ноября, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Комитет Народного Совета по безопасности и обороне провёл правовой анализ проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О полиции».

Целью проекта закона является обеспечение согласованности положений действующих нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики в сфере деятельности органов внутренних дел и гармонизации с законодательством Российской Федерации с учётом настоящих условий прохождения службы сотрудниками органов внутренних дел Донецкой Народной Республики.

Также, в целях социальной поддержки детей сотрудников полиции, данный проект закона предполагает внесение дополнений в части льготного поступления детей сотрудников полиции в образовательные организации высшего образования, подведомственные республиканскому органу исполнительной власти в сфере внутренних дел.

В ходе заседания Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму парламентарии продолжили работу, направленную на устранение пробелов и коллизий в законодательстве Донецкой Народной Республики в сфере физической культуры и спорта и гармонизацию отечественного законодательства с законодательством Российской Федерации.

Комитет Народного Совета по социальной и жилищной политике обсудил концепцию проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О неотложных мерах социальной защиты граждан, проживающих на территории Донецкой Народной Республики в условиях агрессии Вооруженных Сил и вооруженных формирований Украины».

Целью данного проекта закона является установление выплат единовременной компенсации лицам из числа военнослужащих и служащих органов внутренних дел, проходившим службу в соответствующих формированиях Донецкой Народной Республики и получившим в период исполнения служебных обязанностей ранения, контузии или увечья средней степени тяжести и лицам, из числа гражданского населения получившим ранения, контузии или увечья средней степени тяжести в результате агрессии Вооруженных Сил и вооруженных формирований.

Во время работы Комитета Народного совета по конституционному законодательству и государственному строительству парламентарии рассмотрели поступившие в адрес Комитета обращения и утвердили проекты ответов по существу.

Комитет Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям рассмотрел замечания и предложения к проекту закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О рекламе», направленному на приведение норм действующего законодательства в соответствие с действующими правовыми реалиями и законодательством Российской Федерации.

В частности, законопроектом предусмотрена конкретизация правовых норм, регламентирующих вопросы рекламы алкогольной продукции, финансовых услуг и финансовой деятельности. Обсуждение предлагаемых изменений будет продолжено с участием представителей заинтересованных органов.

В ходе работы Комитета Народного совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений парламентарии обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».

Проект закона предполагает внесение изменений относительно постановки на учёт и контроля за осуществлением деятельности религиозных групп.

Кроме того, данный проект закона направлен на гармонизацию законодательства Республики с законодательством Российской Федерации в части регулирования правоотношений в сфере свободы вероисповедания и религиозных объединений.

Комитет Народного Совета по образованию, науке и культуре обсудил положения проекта закона «О внесении изменения в статью 8 Закона Донецкой Народной Республики «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества».

Предлагаемые изменения позволят наделить Правительство Донецкой Народной Республики полномочиями по определению порядка организации и проведения поисковых работ. Работа над законопроектом продолжается.