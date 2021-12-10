Парламентарии продолжили работу в комитетах (12.12.2021)

В пятницу, 10 декабря, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству, на котором парламентарии обсудили проект закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Основными целями проекта закона являются повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг и качества исполнения государственных и муниципальных функций, предусматривающих взаимодействие с гражданами или организациями, а также повышение эффективности и результативности деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.

Кроме того, парламентарии рассмотрели поступившие в адрес Комитета обращения и утвердили проекты ответов по существу.

На заседании Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений парламентарии обсудили проект закона «О внесении изменений в статью 11 Закона Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».

Целью данного проекта закона является устранение юридического пробела и закрепление в Законе «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» нормы, предусматривающей механизм создания централизованной религиозной организации местными религиозными организациями.

Комитет Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам рассмотрел заключения заинтересованных органов, поступившие на проект закона «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

Целью проекта закона является усовершенствование земельного законодательства путём урегулирования правоотношений в сфере перевода земель или земельных участков из одной категории в другую.

Также были рассмотрены заключения заинтересованных органов, поступившие на проект закона «О землеустройстве».

Целью данного проекта закона является установление правовых основ проведения землеустройства для обеспечения рационального использования земель и их охраны, а также создания благоприятной окружающей среды и улучшения ландшафтов.

На заседании Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам парламентарии продолжили сравнительно-правовой анализ Закона Донецкой Народной Республики «Об охране атмосферного воздуха» и Федерального Закона Российской Федерации «Об охране атмосферного воздуха» в целях их дальнейшей синхронизации, а также рассмотрели предложения Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе Донецкой Народной Республики по внесению изменений в Закон Донецкой народной Республики «Об охране атмосферного воздуха».

Основной целью данного Закона является установление правовых основ охраны атмосферного воздуха, а также реализация конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о её состоянии.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму. Парламентарии рассмотрели заключения, поступившие на проект закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)».

Проект закона направлен на формирование и реализацию целостной и эффективной государственной политики в сфере благотворительной деятельности и добровольчества (волонтёрства). Проект закона устанавливает основы правового регулирования добровольческой (волонтёрской) и благотворительной деятельности, определяет возможные формы поддержки такой деятельности органами государственной власти и органами местного самоуправления в целях широкого распространения и развития добровольческой (волонтёрской) и благотворительной деятельности в Донецкой Народной Республике.

Комитет Народного Совета по образованию, науке и культуре продолжил работу над проектом закона «О внесении изменений в статью 68 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», предусматривающим расширение перечня лиц, обладающих особым правом зачисления в ведомственные вузы при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях.

Кроме того, законопроект наделяет отдельные категории лиц преимущественным правом зачисления в военные профессиональные организации и военные образовательные организации высшего образования. На заседании парламентарии утвердили заключение Комитета на проект закона.

Также состоялись заседания Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям и Комитета Народного Совета по безопасности и обороне.