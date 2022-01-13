Парламентарии продолжили работу в комитетах (13.01.2022)

В четверг, 13 января, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

На очередном заседании Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике рассмотрен проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике», который предусматривает усовершенствование процесса составления, рассмотрения и утверждения бюджетов Донецкой Народной Республики, что позволит структурировать бюджетный процесс в государстве, а также гармонизировать законодательство Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации.

На Комитете Народного Совета по промышленности и торговле парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменения в статью 10 Закона Донецкой Народной Республики «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности», который направлен на актуализацию перечня лицензируемых видов деятельности.

По результатам рассмотрения замечаний и предложений заинтересованных органов, комитетом принято решение поддержать законопроект.

Комитет Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рассмотрел проект закона «О внесении изменений в статью 11 Закона Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».

Проект закона направлен на совершенствование законодательства в сфере свободы совести, свободы вероисповедания и религиозных объединений, а также на гармонизацию законодательства Республики с законодательством Российской Федерации.

На заседании Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства парламентарии обсудили обращения граждан и организаций, поступившие в адрес Комитета.

В частности, рассмотрено обращение одного из учреждений здравоохранения Республики с предложениями по усовершенствованию законодательства в сфере предупреждения распространения туберкулеза в ДНР. В установленные законодательством сроки заявителям будут предоставлены аргументированные ответы на обращения.