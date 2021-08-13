Парламентарии продолжили работу в комитетах (13.08.2021)

В пятницу, 13 августа, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Члены Комитета Народного Совета по безопасности и обороне рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О полиции», а также обсудили поступившие замечания и предложения к нему.

Данный проект разработан в целях обеспечения согласованности положений действующих нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики в сфере деятельности органов внутренних дел, а также гармонизации собственного законодательства с законодательством Российской Федерации с учётом установленных в Донецкой Народной Республике условий прохождения службы сотрудниками органов внутренних дел.

Кроме того, проектом закона предусматривается социальная поддержка детей сотрудников полиции, в связи с чем рассматривается возможность внесения дополнений в части льготного поступления детей сотрудников полиции в образовательные организации высшего профессионального образования, подведомственные республиканскому органу исполнительной власти, осуществляющему деятельность в сфере внутренних дел.

На заседании Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству обсуждался проект закона «О судебном сборе», который призван урегулировать вопросы, связанные с уплатой судебного сбора при обращении в суд с исковым заявлением, заявлением, жалобой, а также судебного сбора, взыскиваемого судами по результатам рассмотрения дел и за выдачу документов.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам, на котором депутаты рассмотрели проект закона «Об отходах производства и потребления». Законопроектом в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья определяются правовые основы обращения с отходами производства и потребления.

Кроме того, парламентариями был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в Водный кодекс Донецкой Народной Республики».

Данный проект направлен на совершенствование водного законодательства путём устранения правовых пробелов и юридических коллизий, выявленных в процессе правоприменения Водного кодекса Донецкой Народной Республики.

В рамках заседания Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам были рассмотрены предложения заинтересованных органов к проекту закона «Об органической продукции».

Целью проекта закона является урегулирование отношений, связанных с производством, хранением, транспортировкой, маркировкой и реализацией органической сельскохозяйственной продукции, создание благоприятных условий для развития производства органической продукции на территории Донецкой Народной Республики, в том числе в малых формах хозяйствования, сохранение природных ресурсов, улучшение экологичности сельскохозяйственного производства, повышение качества и безопасности продуктов питания.

На заседании Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре парламентарии утвердили концепцию проекта закона «О внесении изменений в статью 68 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании».

Целью данного проекта закона является устранение пробелов и снятие противоречий, содержащихся в действующем законодательстве, а также защита и расширение возможностей абитуриентов на получение бесплатного образования в образовательных организациях высшего профессионального образования.

По итогам заседания принято решение о внесении проекта закона на рассмотрение Народным Советом Донецкой Народной Республики.

Члены Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях», целью которого является устранение юридических коллизий в части регулирования вопроса освобождения от налогообложения религиозных организаций, а также приведение норм, регламентирующих осуществление религиозными организациями хозяйственной деятельности, в соответствие с действующим законодательством.

На заседании Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму парламентарии обсудили проект закона «О внесении изменений в статьи 46 и 85 Закона Донецкой Народной Республики «О физической культуре и спорте».

Проект закона предполагает установление правового механизма по закреплению правил поведения зрителей, а также их прав и обязанностей во время проведения официальных спортивных соревнований.