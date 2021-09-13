Парламентарии продолжили работу в комитетах (13.09.2021)

В понедельник, 13 сентября, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Комитет Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам продолжил работу над проектом закона «Лесной кодекс Донецкой Народной Республики».

Проект закона разрабатывается в целях урегулирования отношений в сфере организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий для сохранения уникальных и типичных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, растений и животных, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением её состояния, экологического воспитания населения.

На заседании Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений продолжилась работа над проектом закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях», который направлен на гармонизацию законодательства Республики с законодательством Российской Федерации в части регулирования правоотношений в сфере свободы вероисповедания и религиозных объединений.

Комитет Народного Совета по транспорту и связи обсудил концепцию проекта закона «О регулярных перевозках автомобильным транспортом».

Данный проект закона призван устранить противоречия в законодательстве Донецкой Народной Республики в сфере городского электрического транспорта, а также направлен на приведение норм Закона Донецкой Народной Республики «О городском электрическом транспорте» в соответствие с иными законами ДНР.