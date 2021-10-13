Парламентарии продолжили работу в комитетах (13.10.2021)

В среду, 13 октября, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета.

Состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи, на котором парламентарии обсудили концепцию проекта закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Донецкой Народной Республике».

Целью проекта закона является урегулирование правоотношений в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, в том числе правоотношений, связанных с установлением, изменением, отменой маршрутов регулярных перевозок, допуском юридических лиц и физических лиц – предпринимателей к осуществлению регулярных перевозок, использованием для осуществления регулярных перевозок объектов транспортной инфраструктуры, а также с организацией контроля за осуществлением регулярных перевозок.

На заседании Комитета Народного совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений депутаты обсудили законопроект «О внесении изменений в статью 7 Закона Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях». Законопроект предполагает внесение изменений, касающихся постановки на учёт религиозных групп и контроля за осуществлением их деятельности.