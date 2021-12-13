Парламентарии продолжили работу в комитетах (13.12.2021)

В понедельник, 13 декабря, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Члены Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам обсудили концепцию проекта закона «О безопасности гидротехнических сооружений».

Проект закона регулирует отношения, возникающие при осуществлении деятельности по обеспечению безопасности при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений, устанавливает обязанности органов государственной власти, собственников гидротехнических сооружений и эксплуатирующих организаций по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи. Парламентарии обсудили концепцию проекта закона «О государственном надзоре и контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения».

Проект закона определяет правовые основы государственного контроля за соблюдением порядка осуществления международных автомобильных перевозок по территории Республики грузовыми транспортными средствами или автобусами, принадлежащими как перевозчикам Республики, так и иностранным перевозчикам.

На заседании Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам парламентарии рассмотрели обращения, поступившие в адрес Комитета.