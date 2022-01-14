Парламентарии продолжили работу в комитетах (14.01.2022)

В пятницу, 14 января, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось очередное заседание Комитета Народного совета по конституционному законодательству и государственному строительству. Парламентарии рассмотрели ряд проектов законов, положения которых направлены на обеспечение противодействия коррупции в Донецкой Народной Республике.

Комитет Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам обсудил и утвердил редакцию проекта закона «О карантине растений».

Целью проекта закона является обеспечение охраны растений, а также в целом территории Донецкой Народной Республики от проникновения и распространения карантинных объектов, предотвращение ущерба, связанного с распространением карантинных объектов.

Кроме того, проект закона устанавливает правовые основы регулирования в сфере карантина растений, определяет полномочия органов исполнительной власти, а также основные права и обязанности граждан, в том числе физических лиц – предпринимателей (включая иностранных граждан и лиц без гражданства, должностных лиц), юридических лиц, иностранных организаций в сфере карантина растений.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму. Парламентарии рассмотрели заключения, поступившие на проект закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)».

Проект закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)» направлен на формирование и реализацию целостной и эффективной государственной политики в сфере благотворительной деятельности и добровольчества (волонтёрства).

Проект закона устанавливает основы правового регулирования добровольческой (волонтёрской) и благотворительной деятельности, определяет возможные формы поддержки органами государственной власти и органами местного самоуправления в целях широкого распространения и развития добровольческой (волонтёрской) и благотворительной деятельности в Донецкой Народной Республики.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне. Депутаты обсудили проект закона «О ветеранах». Цель проекта закона – определение статуса ветеранов различных категорий, а также регулирование их социального обеспечения и социальной защиты.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике. Парламентарии обсудили концепции проектов законов «О теплоснабжении» и «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей», а также проект закона «О внесении изменения в статью 30 Закона Донецкой Народной Республики «О социальной защите инвалидов».

Комитет Народного Совета по образованию, науке и культуре продолжил работу над проектом закона «О внесении изменения в статью 8 Закона Донецкой Народной Республики «О культуре».

Предлагаемые изменения предусматривают закрепление в Законе нормы, гарантирующей несовершеннолетним право на бесплатное посещение музеев один раз в месяц. Также право на бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев не реже одного раза в месяц предоставляется лицам, обучающимся по основным профессиональным образовательным программам. На заседании утверждено заключение Комитета на проект закона.