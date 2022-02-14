Парламентарии продолжили работу в комитетах (14.02.2022)

В понедельник, 14 февраля, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи. Парламентарии обсудили концепцию проекта закона «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения».

Проект закона регламентирует организацию международных перевозок на законодательном уровне. Отдельные статьи касаются порядка оформления различных разрешительных документов, составления отчётности.

Кроме того, рассмотрены вопросы ответственности перевозчиков и определения полномочий контролирующих органов.

Комитет Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства продолжил работу над обращениями, поступающими в его адрес от жителей Республики, организаций и государственных органов.