Парламентарии продолжили работу в комитетах (14.09)

Во вторник, 14 сентября, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета.

Члены Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике на очередном заседании рассмотрели проект закона «О внесении изменения в статью 198 Закона Донецкой Народной Республики «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике» и проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике». По итогам заседания было принято решение продолжить рассмотрение законопроектов с участием заинтересованных органов.

На заседании Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству парламентарии обсудили положения ряда проектов законов, направленных на усовершенствование действующего законодательства Республики.

В частности, члены Комитета рассмотрели законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики», которым предлагается отложить введение в действие положений Кодекса административного судопроизводства, Гражданского процессуального и Арбитражного процессуального кодексов ДНР, касающихся деятельности судебных примирителей, а также их прав и обязанностей.

Также рассматриваемый Комитетом проект закона «О внесении изменений в законы Донецкой Народной Республики «О трансграничных концернах» и «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» направлен на устранение противоречий в законодательстве Республики в части передачи государственного имущества государственных унитарных предприятий − участников трансграничного концерна, закрепления такого имущества и распоряжения им.

Кроме того, продолжилась работа над положениями законопроекта «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», разработанного в целях повышения гарантий реализации предусмотренных Конституцией ДНР прав граждан на получение квалифицированной юридической помощи.

Комитет Народного Совета по образованию, науке и культуре рассмотрел замечания и предложения к законопроекту «О внесении изменений в статью 68 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», поступившие от Министерства внутренних дел ДНР.

Проектом закона уточняются условия реализации особого права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на приём на обучение по программам бакалавриата и специалитета, а также на приём в подготовительные отделения государственных образовательных организаций высшего образования за счёт бюджетных ассигнований Республиканского бюджета ДНР. Комитет продолжит работу над законопроектом при участии представителей заинтересованных органов.

Комитет Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства рассмотрел законопроект «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О противодействии распространению болезней, обусловленных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и правовой и социальной защите людей, живущих с ВИЧ».

Целью законопроекта является совершенствование действующего законодательства в сфере лечения и поддержки людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека, ухода за ними, профилактики данного заболевания.

Принятие законопроекта позволит усовершенствовать действующее законодательство в указанной сфере.

Члены Комитета Народного Совета по промышленности и торговле обсудили положения проекта закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Донецкой Народной Республике», разрабатываемого в целях изменения системы контрольно-надзорной деятельности, достижения общественно значимых результатов, связанных с минимизацией риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вызванного нарушениями обязательных требований законодательства Донецкой Народной Республики.

На заседании Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму депутаты рассмотрели проект закона «О физической культуре и спорте» в новой редакции, которым устанавливаются правовые, организационные, экономические и социальные основы деятельности в сфере физической культуры и спорта в Донецкой Народной Республике, определяются основные принципы законодательства в данной сфере.