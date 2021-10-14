Парламентарии продолжили работу в комитетах (14.10.2021)

В четверг, 14 октября, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Члены Комитета Народного Совета по промышленности и торговле рассмотрели проект закона «О внесении изменения в Закон Донецкой Народной Республики «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности».

Данный проект закона предполагает предоставление субъектам, осуществляющим определённый вид хозяйственной деятельности, дополнительного срока для оформления лицензии в связи с возможностью возникновения проблемных вопросов при подготовке документов.

Кроме того, проект закона направлен на минимизацию риска приостановления деятельности ряда производственных предприятий, в том числе осуществляющих производство социально значимых групп товаров.

Комитет Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства продолжил работу над проектом закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об обороте лекарственных средств». Принятие законопроекта позволит упростить процедуру ввоза лекарственных препаратов в Донецкую Народную Республику, нормализовать графики и сроки поставок лекарственных препаратов. Кроме того, законопроектом регулируются вопросы приобретения и продажи организациями, осуществляющими фармацевтическую деятельность, определённых групп товаров.

На заседании было рассмотрено заключение Правительства на проект закона, работа над ним будет продолжена с учётом замечаний и предложений, поступающих от заинтересованных органов.

На заседании Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству парламентарии обсудили положения законопроекта «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики», призванного устранить законодательный пробел относительно порядка доступа обвиняемого к материалам уголовного дела, содержащим государственную тайну, а также обеспечить своевременное предупреждение участников процесса, свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков и понятых об уголовной ответственности за разглашение данных предварительного следствия.

Принятие законопроекта будет способствовать повышению эффективности системы выявления, предупреждения и пресечения должностных преступлений.

Комитет Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству продолжил работу над проектом закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О судебно-экспертной деятельности», который направлен на урегулирование организационных аспектов производства судебных экспертиз.

Так, законопроектом предлагается уточнить понятийный аппарат Закона, закрепить правовое положение субъектов судебно-экспертной деятельности, а также определить квалификационные требования к экспертам и ответственность экспертов. По итогам обсуждения Комитетом было утверждено заключение на законопроект с рекомендацией Народному Совету принять проект закона в первом чтении за основу.

Кроме того, парламентарии утвердили итоговую редакцию проекта закона «О внесении изменений в статьи 36 и 38 Закона Донецкой Народной Республики «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». Настоящим законопроектом предлагается установить норму, в соответствии с которой дочерние предприятия, созданные государственными унитарными предприятиями до вступления в силу Закона, могут преобразовываться в государственные унитарные предприятия по решению Правительства Донецкой Народной Республики.