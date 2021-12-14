Парламентарии продолжили работу в комитетах (14.12.2021)

Во вторник, 14 декабря, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму. Парламентарии рассмотрели заключения, поступившие на проект закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)».

Проект закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)» направлен на формирование и реализацию целостной и эффективной государственной политики в сфере благотворительной деятельности и добровольчества (волонтёрства).

Проект закона устанавливает основы правового регулирования добровольческой (волонтёрской) и благотворительной деятельности, определяет возможные формы поддержки такой деятельности органами государственной власти и органами местного самоуправления в целях широкого распространения и развития добровольческой (волонтёрской) и благотворительной деятельности в Донецкой Народной Республике.

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике. Парламентарии обсудили проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Донецкой Народной Республики».

Проект закона предусматривает социальную поддержку отдельных категорий работников, устанавливает дополнительные льготные категории граждан, имеющих право на получение бесплатного твёрдого топлива, и улучшает механизм реализации социальной поддержки отдельных категорий работников.

Кроме того, Комитет приступил к разработке проекта закона и «О погребении и похоронном деле». Проектом закона предоставляются гарантии погребения умершего с учётом волеизъявления, выраженного лицом при жизни, и пожеланий родственников, гарантии предоставления материальной и иной помощи для погребения умершего. Также законопроектом устанавливаются нормы касательно организации, размещения и содержания мест погребения. В частности, предусматривается проведение особых санитарных, экологических мер, обеспечивающих безопасность для окружающих при выборе мест погребения.

По результатам заседания было принято решение продолжить работу над законопроектами.

Члены Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству обсудили положения проекта закона «О внесении изменения в статью 399 Кодекса административного судопроизводства Донецкой Народной Республики», направленного на урегулирование порядка рассмотрения судами жалоб граждан и протестов работников органов прокуратуры на постановления государственных органов или их должностных лиц о наложении административных взысканий.

Принятие законопроекта позволит создать условия для беспрепятственной реализации конституционного права граждан на обжалование решений государственных органов в сфере административных правоотношений, а также обеспечить деятельность органов правосудия Республики.

Кроме того, рассмотрены обращения Нотариальной палаты ДНР о разъяснении норм действующего законодательства, в том числе Гражданского процессуального кодекса ДНР.

Комитет Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства рассмотрел положения законопроекта «О внесении изменения в статью 86 Закона Донецкой Народной Республики «О здравоохранении».

Проектом закона предлагается на законодательном уровне закрепить основания предоставления сведений о состоянии здоровья граждан, составляющих врачебную тайну, органам уголовно-исполнительной системы при осуществлении контроля исполнения осуждённым обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую или социальную реабилитацию, а также работникам прокуратуры при осуществлении ими полномочий по надзору за исполнением законов.

На заседании парламентарии рассмотрели замечания и предложения к проекту закона, работа над заключениями заинтересованных органов на данный проект будет продолжена.

Кроме того, состоялось заседание Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству, в ходе которого парламентарии подвели итоги законотворческой работы Комитета за 2021 год, а также определили планы доработки проектов законов, находящихся в работе.

Также члены Комитета рассмотрели перечень законопроектов для включения их в повестку весенней сессии Народного Совета ДНР 2022 года.

Помимо этого, состоялись заседания Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре и Комитета Народного Совета по промышленности и торговле.