Парламентарии продолжили работу в комитетах (15.02.2022)

Во вторник, 15 февраля, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле, на котором парламентарии рассмотрели поступившее в адрес Комитета обращение относительно внесения изменений в действующий Закон ДНР «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности». Ответ направлен заявителю в установленные законодательством об обращениях граждан сроки.

Члены Комитета Народного Совета по безопасности и обороне обсудили проект закона «О внесении изменений в статью 55 и раздел X Закона Донецкой Народной Республики «О воинской обязанности и военной службе» и статью 6 и раздел VII Закона Донецкой Народной Республики «Об обороне».

Целью проекта закона является обеспечение действия документов воинского учёта, военно-учётных документов, выданных до 14 мая 2014 года, а также определение основания и порядка их замены.

Дополнительно законопроектом предусматривается устранение коллизий норм Закона ДНР «О воинской обязанности и военной службе» и Закона ДНР «Об обороне» в части определения органа, устанавливающего порядок проведения военных сборов.

Комитет Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям рассмотрел предложения по доработке проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О рекламе».

Цель предлагаемых изменений – совершенствование законодательства в сфере рекламы и приведение его в соответствие с действующими правовыми реалиями. Так, урегулируются положения об установлении продолжительности упоминания о спонсорах в социальной рекламе и сроках хранения рекламных материалов. Также предусмотрены разграничение ответственности за нарушение законодательства ДНР между рекламодателями, рекламопроизводителями, рекламораспространителями и другие изменения.

На заседании Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству парламентарии обсудили проект закона «О бесплатной юридической помощи». Его положения предусматривают установление основных гарантий реализации прав граждан на получение бесплатной квалифицированной юридической помощи в ДНР, а также организационно-правовых основ формирования государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи.

Кроме того, Комитет рассмотрел положения законопроекта «О хозяйственных партнёрствах», направленного на установление правового регулирования деятельности хозяйственных партнёрств в рамках гармонизации законодательства ДНР с законодательством Российской Федерации.

Также на заседании были рассмотрены обращения, поступившие в адрес Комитета.

На заседании Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре парламентарии обсудили заключения заинтересованных органов на проект закона «О внесении изменений в статьи 5 и 81 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании».

Напомним, законопроектом предлагается установить право лиц, имеющих высшее образование, получать на конкурсной основе второе или последующее высшее образование за счёт бюджетных ассигнований Республиканского бюджета ДНР по программам бакалавриата и магистратуры в сфере физической культуры и спорта. На заседании парламентарии приняли решение продолжить работу над законопроектом.

Комитет Народного Совета по уголовному и административному законодательству продолжил работу над проектом закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики».

Действующей редакцией УПК ДНР не закреплена подсудность, порядок рассмотрения и порядок обжалования дел, связанных с государственной тайной. Рассматриваемым проектом закона предусмотрено урегулирование данного вопроса в целях обеспечения корреляции норм Кодекса с положениями Закона «О Верховном Суде Донецкой Народной Республики».

На Комитете Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике парламентарии рассмотрели замечания и предложения к проекту закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», который регулирует производство, использование и обращение (гражданский оборот) драгоценных металлов и драгоценных камней, а также определяет условия функционирования рынка драгоценных металлов и драгоценных камней на территории Донецкой Народной Республики.

По итогам заседания Комитета принято решение продолжить доработку данного законопроекта с учётом замечаний и предложений заинтересованных органов.

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму, на котором депутаты рассмотрели проект закона «О физической культуре и спорте» (новая редакция закона).

Проект закона устанавливает правовые, организационные, экономические и социальные основы деятельности в сфере физической культуры и спорта в Донецкой Народной Республике, определяет основные принципы законодательства в указанной сфере и является в ней базовым нормативным актом.