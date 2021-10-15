Парламентарии продолжили работу в комитетах (15.10.2021)

В пятницу, 15 октября, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне. Парламентарии проанализировали законопроект «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О службе в органах внутренних дел Донецкой Народной Республики».

Цель проекта закона – обеспечение согласованности положений действующих нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики в сфере деятельности органов внутренних дел и гармонизация собственного законодательства с законодательством Российской Федерации с учётом настоящих условий прохождения службы сотрудниками органов внутренних дел Донецкой Народной Республики.

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике. Депутаты проработали два законопроекта – «Об объектах незавершённого строительства» и «О внесении изменения в Закон Донецкой Народной Республики «О социальной защите инвалидов».

Проект закона «Об объектах незавершённого строительства» направлен на закрепление механизма осуществления государственного регулирования в сфере определения правового режима объектов незавершённого строительства для рационального использования таких объектов, обеспечения безопасности граждан в том числе путём предотвращения обрушения объектов незавершённого строительства вследствие уклонения собственников (застройщиков) объектов незавершённого строительства от их содержания, выявления объектов незавершённого строительства, постройка которых не может быть завершена, в целях их своевременного демонтажа, введения в эксплуатацию объектов незавершённого строительства, постройка которых завершена.

Проект закона «О внесении изменения в Закон Донецкой Народной Республики «О социальной защите инвалидов» разрабатывается в целях установления дополнительных гарантий обеспечения прав инвалидов, детей-инвалидов и сопровождающих их лиц путём предоставления им права на внеочередной пропуск через Государственную границу Донецкой Народной Республики.

Кроме того, состоялось заседание Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству. Депутаты обсудили законопроект «О порядке рассмотрения обращений граждан». Проектом закона, основанным на положениях аналогичного Федерального закона, предлагается закрепить порядок подачи и рассмотрения обращений граждан.

Члены Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам провели правовой анализ Водного кодекса Донецкой Народной Республики в целях его согласования с Водным кодексом Российской Федерации.

Кроме того, депутаты рассмотрели законопроект «О внесении изменений в Водный кодекс Донецкой Народной Республики». Законопроект разработан в целях устранения выявленных в процессе правоприменения Водного кодекса Донецкой Народной Республики юридических коллизий и разночтений.

Принятие законопроекта позволит реализовать нормы Водного кодекса Донецкой Народной Республики, которые ввиду технических ошибок или заимствования положений не находят своего правоприменения на территории Донецкой Народной Республики.

На заседании Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам депутаты рассмотрели концепцию проекта закона «О переводе земель и земельных участков из одной категории в другую». Целью проекта закона является усовершенствование земельного законодательства, а также урегулирование правоотношений в сфере перевода земель или земельных участков из одной категории в другую.

Члены Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений провели работу над проектом закона «Об общественных объединениях». Законопроект направлен на совершенствование законодательства Донецкой Народной Республики в сфере общественных объединений, развитие их взаимодействия и сотрудничества с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и гражданами.

Комитет Народного Совета по образованию, науке и культуре продолжил работу над проектом закона «О внесении изменений в статью 68 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», который направлен на устранение пробелов и снятие противоречий, содержащихся в действующем законодательстве.

Предложенные изменения будут способствовать расширению возможностей получения бесплатного образования в образовательных организациях высшего образования для детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения. На заседании было рассмотрено заключение Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике на законопроект, работа над ним продолжается.