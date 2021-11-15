Парламентарии продолжили работу в комитетах (15.11.2021)

В понедельник, 15 ноября, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

На заседании Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам парламентарии рассмотрели письмо Временной комиссии по вопросам деятельности малых угледобывающих предприятий касательно проекта закона «Об особенностях регулирования отношений, связанных с добычей угля некоторыми субъектами предпринимательской деятельности, и о внесении изменений в отдельные законы Донецкой Народной Республики».

Проект закона охватывает вопросы регулирования отношений между органами государственной власти, органами местного самоуправления и некоторыми субъектами предпринимательской деятельности по добыче полезных ископаемых на территории Донецкой Народной Республики.

Целью проекта закона является закрепление на законодательном уровне особенностей регулирования отношений, связанных с добычей угля некоторыми субъектами предпринимательской деятельности на территории Донецкой Народной Республики, определение механизма, требований, условий и особенностей осуществления деятельности по добыче угля такими субъектами предпринимательской деятельности, а также определение порядка осуществления государственного контроля и ответственности за нарушение требований законодательства Донецкой Народной Республики в сфере добычи угля.

На заседании Комитета Народного Совета по транспорту и связи депутаты обсудили концепцию проекта закона «О государственном надзоре и контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения».

Комитет Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам рассмотрел предложения и замечания заинтересованных органов к проекту закона «О мелиорации земель».

Целью данного проекта закона является реализация государственной аграрной политики, направленной на обеспечение экологического равновесия, охрану сельскохозяйственных земель, повышение их плодородия, предотвращение выбытия сельскохозяйственных угодий из оборота, сохранение и воспроизводство используемых для нужд сельскохозяйственного производства природных ресурсов.