Парламентарии продолжили работу в комитетах (16.08.2021)

В понедельник, 16 августа, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи, на котором парламентарии обсудили замечания, поступившие к проекту закона «О железнодорожном транспорте».

Данный проект закона направлен на установление правовых, организационных и экономических условий функционирования железнодорожного транспорта общего пользования, основ взаимодействия организаций железнодорожного транспорта и выполняющих работы на железнодорожном транспорте физических лиц – предпринимателей с органами государственной власти и организациями других видов транспорта, а также основ государственного регулирования в сфере железнодорожного транспорта необщего пользования.

Также рассмотрены поступившие замечания к законопроекту «Устав железнодорожного транспорта».

Проект закона регулирует отношения, возникающие между перевозчиками, пассажирами, грузоотправителями (отправителями), грузополучателями (получателями), владельцами инфраструктур железнодорожного транспорта общего пользования, владельцами железнодорожных путей необщего пользования, другими физическими и юридическими лицами при пользовании услугами железнодорожного транспорта общего пользования и железнодорожного транспорта необщего пользования, и устанавливает их права, обязанности и ответственность.