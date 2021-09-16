Парламентарии продолжили работу в комитетах (16.09.2021)

В четверг, 16 сентября, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

В ходе очередного заседания Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменения в статью 44 Закона Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике», а также поступившие к данному законопроекту замечания и предложения заинтересованных органов.

Данным законопроектом предусматривается установление правовых основ формирования резервного фонда Главы Донецкой Народной Республики, а также закрепление источников наполняемости данного фонда, что позволит обеспечить реализацию функций резервного фонда Главы Донецкой Народной Республики, а также своевременное и оперативное выделение денежных средств из данного фонда на покрытие непредвиденных расходов государства.

По итогам заседания профильного комитета принято решение продолжить рассмотрение законопроекта с участием заинтересованных органов.

Члены Комитета Народного Совета по промышленности и торговле обсудили проект закона «О защите конкуренции».

Принятие проекта закона будет способствовать введению государственной системы содействия развитию товарных рынков и конкуренции, а также предупреждению, ограничению и пресечению монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, осуществлению государственного контроля за деятельностью хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, контролю за экономической концентрацией, контролю над ценообразованием.

Дальнейшая работа над проектом закона будет продолжена с учётом замечаний и предложений, поступивших от заинтересованных органов.

Комитет Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства рассмотрел замечания и предложения, поступившие от заинтересованных органов к проекту закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об обороте лекарственных средств».

Принятие законопроекта позволит устранить трудности, возникающие при ввозе лекарственных препаратов в Донецкую Народную Республику, нормализовать графики и сроки поставок лекарственных препаратов и снизить социальную напряжённость, а также позволит урегулировать вопросы приобретения и продажи организациями, осуществляющими фармацевтическую деятельность, определённых групп товаров, что, в свою очередь, позволит обеспечить население Республики качественными товарами в широком ассортименте.

Комитет Народного Совета по уголовному и административному законодательству продолжил работу над положениями проекта закона «Кодекс Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях».

Так, на заседании обсуждались предложения и замечания по доработке норм законопроекта, которыми устанавливаются конкретные административные правонарушения по видовым объектам противоправного посягательства и санкции за их совершение.